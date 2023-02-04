「尋初心，愛相連」 雙連教會下周六辦110周年園遊會

慶祝雙連教會設教110周年，雙連將於下周六（11日)舉辦「尋初心，愛相連」園遊會，與外界一同分享「人瑞教會」慶生的喜悅。園遊會將推出印有聖經句子的愛加倍庇護工場聯名掛耳咖啡、遠近馳名的喜樂水餃也特地從彰化北上設攤，現場還會設置視障團體按摩小站，讓民眾吃好喝好，逛累之際還能放鬆一下。

雙連表示，因教會轄下提摩太小區成員因緣際會品嘗了愛加倍庇護工場「思提爾咖啡」，因此提議與愛加倍庇護工場共同聯名，推出印有聖經句子的掛耳咖啡，並在園遊會販售，除了傳遞基督教平安意念，也希望藉園遊會讓外界喝到身障朋友用愛醞釀的馨香之氣。

位於彰化二林的喜樂水餃工坊，則是喜樂保育院創立的身障庇護工場，由美國瑪喜樂阿嬤創立的保育院，照顧一群小兒麻痺、多重障礙學員，遠近馳名的喜樂水餃，由學員們從備料到包水餃，將滿滿的愛包進了小小一顆的水餃內。

此外，園遊會也特別邀請原住民教會高義部落及石磊部落帶來原鄉特色產品，社福團體珍珠家園、樂山園、八里療養院、忠義社福基金會及北市康復之友協會等單位也會設攤；雙連教會支持的客家團體則提供客家特色產品；教會扶持30年的視障團體，這次也會在園遊會設置按摩小站。

雙連教會說，這次園遊會免費邀請各社福團體設攤，收入將成為各團體的經費；另外雙連教會轄下的各小區及團契也會在園遊會上擺設各式特色攤位，園遊會現場也會安排摸彩及表演。

「尋初心，愛相連」設教110周年社區園遊會將於下周六上午10:30到下午2:30，活動地點在台北市新興國中，若搭台北捷運前來，於新蘆線中山國小站2號出口即可抵達會場。