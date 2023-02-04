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超幸運！繳電費274元中千萬獎金 雲林人趕快對發票

聯合報／ 記者陳苡葳／雲林即時報導
財政部昨天剛公布統一發票11、12月千萬大獎名單15筆，其中一筆獎落雲林縣，得主僅花274元繳電費就中大獎。圖／台電提供
財政部昨天剛公布統一發票11、12月千萬大獎名單15筆，其中一筆獎落雲林縣，得主僅花274元繳電費就中大獎。圖／台電提供

財政部昨天剛公布統一發票11、12月千萬大獎名單15筆，其中一筆獎落雲林縣，得主僅花274元繳電費就中大獎，台電雲林區營業處今天公開恭喜幸運得主，並提醒「繳費單據等同發票」，一定要保存好紙本單據在期限內兌獎。

「電費收據就是發票！」台電雲林區處今天公開開春以來首樁喜訊，有民眾持單據繳電費，幸運中了統一發票千萬大獎，好消息傳開，大家的喜悅之情表露無遺，呼籲民眾趕快拿起手邊的電費收據比對自己是不是「千萬幸運兒」。

台電雲林區處提醒，部分民眾不知「電費繳費收據就是發票」，單據上會有電子載具號碼，只要中獎，台電就會主動寄發通知，中獎人憑紙本收據兌獎即可，電費代繳戶則免除兌獎過程，中獎發票的小額獎金會直接匯入原扣款帳戶。

響應節能減碳，台電現在也祭出多重管道以利民眾繳納電費，包括各大行動支付及「台灣PAY」等掃描帳單QR Code即可繳費，或台灣電力App可直接線上刷卡繳費，解決保存紙本單據問題，另申辦電子帳單可享每期每電號10元電費折扣。

統一發票 台電 雲林

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