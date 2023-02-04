台中澄清醫院小小醫護體驗營 學童：長大後想當醫護

台中澄清醫院中港院區今舉辦「小小醫護天使體驗營」，參加學童穿著小醫師袍，難得進產房、開刀房和嬰兒房，參觀寶寶洗澡和餵奶，並且跟著醫師體驗看診、開刀情境，有的學童體驗後立志當護理師，也有的想當醫師，度過有趣又充滿驚奇的醫護體驗之旅。

今天的體驗營限30名小學四到六年級學生報名參加，由於名額有限且免費，接受報名不到一天就額滿，護理部規劃讓體驗的學童走進兒童健康門診，聽醫師叔叔說明生長曲線的意義；到嬰兒室洗澡區和泡奶區看寶寶的可愛模樣；參觀產房設備，體會媽媽生產的偉大。

澄清醫院總院長周思源在今天的歡迎儀式中表示，盼透過體驗活動讓健康知識向下扎根，讓學童從小就養成保護自己與尊重別人身體的概念，將這些體驗帶回家庭和學校，將一些醫護知識擴展出去，也體會醫護的關懷之心。

現場30名學童分四組，每一站都有護理長或護理師親自帶領。當醫師介紹我們人身上有206塊骨頭時，小朋友都感到很訝異；參觀嬰兒室時，小朋友在護理長指導下，體驗幫寶寶穿衣服、包尿布。

小朋友最感興趣的是「全副武裝」進入開刀房，院方特別規劃一間空的開刀房，由兩位資深護理師帶領小朋友進行刷手標準做法，把雙手刷得乾乾淨淨、戴髮帽、戴外科綁帶口罩、穿隔離衣，教導小朋友如何正確遞交手術剪、手術鑷子，感受開刀房的情境。