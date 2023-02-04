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八通關古道入冬乾旱多處坍方 頭上腳下都得注意

聯合報／ 記者江良誠／南投即時報導
八通關古道雲龍瀑布路段沿路多處坍方，玉管處提醒山友注意安全。記者江良誠／攝影
八通關古道雲龍瀑布路段沿路多處坍方，玉管處提醒山友注意安全。記者江良誠／攝影

南投縣信義鄉八通關古道是熱門登山路線，但入冬久未下雨，土石鬆動，因沿線步道多處屬岩層破碎地帶，最近接連發生坍方，玉管處提醒山友，注意岩壁坍方落石，如遇坍塌無法前進，沿線每100公尺有標示里程數，請山友確定自己所在位置，向玉管處通報求援。

八通關古道從信義鄉東埔入山，目前開放到雲龍瀑布，之後路段需經申請。雲龍瀑布是典型的懸谷瀑布，水量豐沛，終年不竭，也是八通關最壯麗的景觀，瀑布分三層，落差達100公尺，由東埔一鄰入口進入至雲龍瀑布全長有4.3公里，來回至少8.6公里，海拔由1200公尺上至1600公尺，主要上坡路段是前段約1.3公里的產業農路，之後古道路段大致平緩好行。

玉管處表示，因山區久未下雨，八通關雲龍路段土石鬆動，沿線原本就屬岩層破碎地帶，除了原有步道3至3.3公里處舊有的落石碎岩地段，近日又新增多處；包括1.4公里、1.7公里、2.7公里等新增碎石、岩屑、土方等不時崩落地段，因為當地地質環境特殊，並無法短期整治，塔塔加管理站目前每1到2天會派員前往整理，但路況變化很難掌握。2月3日2.7公里與3.1公里處又發生坍方，甚至造成水管斷裂。

玉管處表示，八通關古道沿途易崩坍處，擺放鋤頭與鏟子，如遇臨時坍方，可簡易自行處理，如果大片坍方，請電洽連繫東埔服務中心，會盡快處置，也請山友注意安全、量力而為。

玉管處塔塔加站將隨時協助，提供最新路況訊息，也請訪客如發現嚴重坍方時，可通報049-2701269東埔服務中心專線。

雲龍瀑布水量豐沛終年不竭，相當壯觀，吸引民眾尋幽訪勝。記者江良誠／攝影
雲龍瀑布水量豐沛終年不竭，相當壯觀，吸引民眾尋幽訪勝。記者江良誠／攝影
八通關古道雲龍瀑布路段最近經常坍方，玉管處提醒山友注意安全。記者江良誠／攝影
八通關古道雲龍瀑布路段最近經常坍方，玉管處提醒山友注意安全。記者江良誠／攝影

落石 里程數 南投

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