八通關古道入冬乾旱多處坍方 頭上腳下都得注意

南投縣信義鄉八通關古道是熱門登山路線，但入冬久未下雨，土石鬆動，因沿線步道多處屬岩層破碎地帶，最近接連發生坍方，玉管處提醒山友，注意岩壁坍方落石，如遇坍塌無法前進，沿線每100公尺有標示里程數，請山友確定自己所在位置，向玉管處通報求援。

八通關古道從信義鄉東埔入山，目前開放到雲龍瀑布，之後路段需經申請。雲龍瀑布是典型的懸谷瀑布，水量豐沛，終年不竭，也是八通關最壯麗的景觀，瀑布分三層，落差達100公尺，由東埔一鄰入口進入至雲龍瀑布全長有4.3公里，來回至少8.6公里，海拔由1200公尺上至1600公尺，主要上坡路段是前段約1.3公里的產業農路，之後古道路段大致平緩好行。

玉管處表示，因山區久未下雨，八通關雲龍路段土石鬆動，沿線原本就屬岩層破碎地帶，除了原有步道3至3.3公里處舊有的落石碎岩地段，近日又新增多處；包括1.4公里、1.7公里、2.7公里等新增碎石、岩屑、土方等不時崩落地段，因為當地地質環境特殊，並無法短期整治，塔塔加管理站目前每1到2天會派員前往整理，但路況變化很難掌握。2月3日2.7公里與3.1公里處又發生坍方，甚至造成水管斷裂。

玉管處表示，八通關古道沿途易崩坍處，擺放鋤頭與鏟子，如遇臨時坍方，可簡易自行處理，如果大片坍方，請電洽連繫東埔服務中心，會盡快處置，也請山友注意安全、量力而為。