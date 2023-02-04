嚴防禽流感 陳吉仲：獎勵補助鼓勵農民提升養雞場設施

禽流感疫情嚴峻，農委會主委陳吉仲上午視察嘉義縣養雞場消毒作業，慰勞感謝防疫人員犧牲春假辛勞，針對行政院「全民共享經濟成果特別條例」，千億元將強化經濟及社會韌性，包括農業基礎設施，陳吉仲說，將研擬方案以獎勵補助，鼓勵農民提升養雞場設施，使家禽排泄物轉換為有機肥料、消費者糧食供應無虞、提高農民收入，達成三贏局面。

陳吉仲說，全世界因疫情因素已撲殺數千萬隻家禽，但台灣至今仍堅守防線，由業者與政府單位通力合作，讓H5N1疫情沒有在台灣爆發，感謝眾人努力，讓台灣的消費者可安心食用肉雞與雞蛋。

陳吉仲表示，去年秋冬檢疫專案開始實施後，農委會就密切注意國內H5N1疫情發展，今後防疫仍然需仰賴地方政府與農民的配合，包含在養雞場周遭及進出車輛密切消毒、定期監測採樣。

陳吉仲上午由縣長翁章梁、立委陳明文、嘉縣養雞協會理事長黃國明等陪同，到黃國明朴子市養雞場視察防疫作業，了解消毒車作業過程，並聽取家畜防治所簡報，確保防疫作業流程一切嚴謹。

黃國明白肉雞場採現代化水簾負壓式，無臭味，安全衛生，平安度過禽流感疫情，感謝政府及時有效防疫做為，他說，迎接幼雞前須將養雞場內外重複消毒；幼雞開始培養，為避免帶原蒼蠅孳生，每3天就要清潔場地雞糞，保持環境乾淨，尤其疫情嚴峻，維持環境乾淨更是不可少的步驟。

家畜所說，依國際糧食及農業組織（FAO）資料顯示，去年至今，國際禽場高病原性禽流感 (HPAI)案例高達5701例，其中約有97%為H5N1亞型HPAI，多數專家認為該病毒是透過候野鳥遷徙跨境傳播，造成疫情大規模爆發，美國及日本HPAI疫情創史上疫情最嚴重的紀錄。

台灣歷經2015及2017年兩次禽流感大爆發，有鑑先前防疫經驗，不斷精進各項禽流感防疫措施，現以「消毒車輛GPS軌跡分析」、「禽場周邊環境監測」、「督導雞農落實場域消毒」作為主要防疫方式，使HPAI疫情危害降至最低。