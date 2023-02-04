美國人工淚液遭汙染致1人死亡 醫曝5大使用注意事項

《美聯社》報導，美國疾病管制與預防中心（CDC）發出健康警報，眼藥水公司「EzriCare」旗下一款人工淚液遭綠膿桿菌汙染，共波及12個州、共計55人，造成1人死亡、另外5人永久性失明。衛福部食藥署表示，清查後該產品並沒有核准輸入國內。三總眼科部一般眼科主任呂文說，雖然該產品未進口國內，但平時使用人工淚液仍可能遭金黃色葡萄球菌、鏈球菌等汙染，民眾使用人工淚液時，不可不慎。

呂大文說，綠膿桿菌平時在環境並不常見，多存在於住在加護病房內免疫力不佳的臥床病人，並依附在加護病房內的塑膠製品，如呼氣器的塑膠管線等，而綠膿桿菌存在於人工淚液，研判是製造過程遭到汙染，且目前人工淚液多不含防腐劑，細菌容易滋生，使用人工淚液者，又多有眼睛角膜上皮破損，綠膿桿菌即十分容易侵犯身體各處，病情嚴重時恐造成永久性失明，如果身體有重大或慢性疾病，也可能使病情惡化威脅生命。

呂大文說，一般人工淚液為指示用藥，民眾可自行購買使用，使用族群多為乾眼症患者，因眼睛乾澀而使用人工淚液緩解不適，使用時應注意五大事項。