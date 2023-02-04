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美國人工淚液造成1人死亡 衛福部食藥署回應了

聯合報／ 記者沈能元／台北即時報導
EzriCare人工淚液疑導致一人死亡和三人失明，聯邦疾病防治中心呼籲民眾暫勿使用。衛福部食藥署表示，清查後，該產品並沒有核准輸入國內。圖／取自EzriCare官網
EzriCare人工淚液疑導致一人死亡和三人失明，聯邦疾病防治中心呼籲民眾暫勿使用。衛福部食藥署表示，清查後，該產品並沒有核准輸入國內。圖／取自EzriCare官網

美國衛生官員2月2日對眼藥水公司「EzriCare」的非處方產品發出警告，稱其中發現有「細菌群聚感染案例」、目前正在回收其產品。《美聯社》報導，美國疾病管制與預防中心（CDC）發出健康警報，稱此次影響已波及包括12個州、共計55人，更造成1人死亡、另外5人「永久性失明」。衛福部食藥署表示，清查後，該產品並沒有核准輸入國內，後續會持續注意國際間警訊。

根據報導，此波感染與「EzriCare」推出的一款人工淚液有關，感染源為綠膿桿菌，由於眼睛通過淚管連接到鼻腔，因此細菌可以從鼻腔進入肺部，同時也可在血液或傷口傳播擴散，因此相關病例案例皆出現血液、尿液和肺部等感染。

美國食品藥物管理局（FDA）目前已經以「缺乏測試和適當包裝」為理由將該人工淚液下架，且禁止進口至美國販售。據悉，這款人工淚液由「Global Pharma Healthcare」在印度製造，該公司已回收大量未過期的產品。

「EzriCare」表示，已經停止銷售該產品，並官網發布通知、敦促消費者停止使用該產品。特別令人擔憂的是調查人員發現，引發感染的細菌，對常規抗生素似乎具有抗藥性，只有一種名為「Cefiderocol」的新型抗生素似乎有效。

美國 抗生素 食藥署 衛福部

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