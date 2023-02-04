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每4.5人就有1人高齡獨居 花蓮縣多管齊下關懷獨老

聯合報／ 記者王燕華／花蓮即時報導
花蓮縣府鼓勵長輩多運動，維持身心健康。圖／衛生局提供
花蓮縣府鼓勵長輩多運動，維持身心健康。圖／衛生局提供

花蓮縣每4.5人就有1人是高齡獨居，占比之高是全國第二。花蓮縣府社會處將獨居老人分級關懷，依風險類別定期訪視，對於獨居且經濟或健康不佳，提供相關長照、物資協助，非弱勢也沒有失能的長輩，則透過文健站、樂齡中心、長青大學等社區照顧或終身學習據點，延緩老化，維持生活品質。

社會處統計到去年11月底，花蓮縣老年人口超過6萬人，占全縣總人口19%，高於全國平均值17.48%，列冊獨居老人1233人，占全縣老年人口數2.04%。

社會處長陳加富說，花蓮地形南北狹長，且大眾運輸系統較不普及，在醫療和福利資源的可及性不比都市，因此縣府透過與鄉鎮市公所、榮民服務處、社區及在地團體合作提供服務。

也依高風險家庭評估指標，將獨居老人分級關懷，其中，中高風險獨居老人則委託花蓮縣老人暨家庭關懷協會列冊服務，聘用專責社工到宅及電訪，開案服務超過200案，也引入長者照護智慧觀測服務協助高風險弱勢，降低獨居長輩生活風險。

獨老也有行動自如、非經濟弱勢者，陳加富說，縣府提供多項服務方案，像是社區據點、文健站、樂齡中心、福氣站、長青大學等，鼓勵長輩積極參與，可以延緩老化。

衛生局長朱家祥認為，花蓮偏鄉就業環境差，年輕人多半外流工作，必然有獨居的問題，衛生局和中央攜手提供長照服務，花蓮已是高齡化社會，對於所有長者，衛生局也推出加強版的長者健康檢查、運動舒包等健康促進計畫。

朱家祥認為，除了政府介入，家庭、鄰里也要共同參與，像是社區關懷站、文健站等，讓健康的長輩相聚在一起，形成強大的關懷體系，老老間健康照護，子女也能放心，而在外工作的子女們，也要適時關懷家中長輩，建議為長輩準備一支穿戴式智慧手環，可以即時、遠端掌握父母的身體狀況。

花蓮縣府鼓勵長輩多運動，維持身心健康。圖／衛生局提供
花蓮縣府鼓勵長輩多運動，維持身心健康。圖／衛生局提供
花蓮縣府鼓勵長輩多運動，維持身心健康。圖／衛生局提供
花蓮縣府鼓勵長輩多運動，維持身心健康。圖／衛生局提供

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