重磅登場！故宮南院新春首展最大青銅鼎搭配羅漢主題繪畫雕刻

兔年開春，故宮南院人氣國寶展重磅展件今天全新登場！精選故宮典藏最大青銅鼎「嬰祖丁鼎」搭配「羅漢」主題的國寶級繪畫及雕刻文物，展現故宮藏品魅力！人氣王翠玉白菜、肉形石也將輪流在南院展出，歡迎觀眾打卡，匯集一套文物佳餚！

本次展出3千多年前的「嬰祖丁鼎」，原陳設於清宮養心殿，高85公分、重約95公斤，尺寸及重量都居故宮青銅器典藏之冠，器形磅礡，穩重典雅，頸與足的浮雕獸面，具有商代晚期或西周初年的特色，2019年經文化部指定為重要古物。

鼎的器內壁有銘文三字：「〔嬰〕。祖丁。」首字「嬰」是族氏銘文，既像圖案又具文字性質，為正面人形頸戴貝飾象形。「祖丁」指的是祭祀對象，也就是器主祖先。此鼎微微外撇兩耳，以及分立的三足，平穩地襯托著巨大量體。頸部和柱足浮雕獸面，具商代晚期進入西周初年的時代特色。全器形制磅礡，線條柔和，呈穩重典雅之感。

展覽另一亮點「羅漢」是釋迦牟尼佛的得道弟子，也是佛教藝術裡雅俗共賞的創作題材。由於佛經裡並無描述羅漢形貌特徵，歷代畫家參考高僧像再加上一些想像力，創作出各式外貌迥異、神態生動的人物造型。

本次展出的劉松年「畫羅漢」是單尊畫像，色彩妍麗，描繪細膩，呈現南宋院畫雅緻畫風；元人「應真像」一組兩幅共繪製18尊羅漢，個個形貌相異，表情傳達出人間喜怒哀樂的情感，讓人倍感親切。

傳說羅漢能以神力自延壽命、解除危難而廣受世人崇拜，最為人熟悉莫過於降龍羅漢、伏虎羅漢、布袋和尚以及達摩祖師等，本次展出清代「玉達摩面壁山子」、「玉羅漢」及「玉佛山」3件玉雕作品，分別以寫實或寫意的方式，表現達摩祖師面壁靜坐長達9年「捨妄歸真」的境界；另兩款清代竹雕羅漢作品則充滿戲劇張力，或笑容可掬化解猛虎咆嘯，或形銷骨立刻苦修行，是人物竹雕的傑作。