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蕭宗煌返鄉主持首次故宮南院展覽 營造南院成為南部亮眼文化基地

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導
故宮博物院新任院長蕭宗煌上午返鄉嘉義，主持故宮南院兔年新春首展故宮最大青銅鼎暨羅漢展。記者魯永明／攝影
故宮博物院新任院長蕭宗煌上午返鄉嘉義，主持故宮南院兔年新春首展故宮最大青銅鼎暨羅漢展。記者魯永明／攝影

故宮博物院新任院長蕭宗煌上午返鄉嘉義，主持故宮南院兔年新春首展故宮最大青銅鼎暨羅漢展，針對南院定位及未來願景表示，過去南院定位亞洲文化藝術館，前院長吳密察重新釐清，「南北院雙輝、雙璧」，只是區位地域不同，院藏品在南院展出成為常態，南院展出文物多元，除中國文物，還有亞洲藝品，與國際文化交流。

蕭宗煌說，故宮南院不只服務在地嘉縣市，還是南部非常亮眼的文化基地，南院興建是為了「文化平權」，南部孩子以往到北院參觀，交通連同參觀往返要1天，他過去在嘉義搭火車到北院參觀要4、5小時，有時要住宿過夜，現在雖有快捷高鐵，但對南部孩子，尤其偏鄉孩子，花費很高，不是都會人可以了解。

蕭宗煌表示，現在南院第二展館（國寶館）發包動工，完工後增加展覽內容及強度，連通主場館景觀橋本月完工，南院將有糖鐵五分車連接，過去故宮南院院外活動較受歡迎，歡迎民眾走進展館參觀展覽，第1次可能看不懂，來2次就懂了。

兔年開春，故宮南院人氣國寶展重磅展件全新登場！精選故宮典藏最大青銅鼎〈嬰祖丁鼎〉搭配「羅漢」主題的國寶級繪畫及雕刻文物，展現故宮的藏品魅力！蕭宗煌說，今天立春，歡迎民眾走進展館參觀，羅漢是釋迦牟尼佛得道弟子，也是佛教藝術裡雅俗共賞創作題材，新春展出有祝福意義。

蕭宗煌是嘉義市北社尾人，他說，過去嘉義縣市未分治，他是嘉義縣人，接任院長返鄉參加第一個公開展覽行程，又是立春，很榮幸開心，祝福大家。媒體問他是否會「吳規蕭隨？」，蕭宗煌停頓一下回說，「不能這樣說，這樣說，反而顯得我沒有創意」。

故宮博物院新任院長蕭宗煌上午返鄉嘉義，參觀故宮南院兔年新春首展故宮最大青銅鼎暨羅漢展。記者魯永明／攝影
故宮博物院新任院長蕭宗煌上午返鄉嘉義，參觀故宮南院兔年新春首展故宮最大青銅鼎暨羅漢展。記者魯永明／攝影
故宮博物院新任院長蕭宗煌上午返鄉嘉義，主持故宮南院兔年新春首展故宮最大青銅鼎暨羅漢展。記者魯永明／攝影
故宮博物院新任院長蕭宗煌上午返鄉嘉義，主持故宮南院兔年新春首展故宮最大青銅鼎暨羅漢展。記者魯永明／攝影
故宮博物院新任院長蕭宗煌上午返鄉嘉義，參觀故宮南院兔年新春首展故宮最大青銅鼎暨羅漢展。記者魯永明／攝影
故宮博物院新任院長蕭宗煌上午返鄉嘉義，參觀故宮南院兔年新春首展故宮最大青銅鼎暨羅漢展。記者魯永明／攝影
故宮博物院新任院長蕭宗煌上午返鄉嘉義，參觀故宮南院兔年新春首展故宮最大青銅鼎暨羅漢展。記者魯永明／攝影
故宮博物院新任院長蕭宗煌上午返鄉嘉義，參觀故宮南院兔年新春首展故宮最大青銅鼎暨羅漢展。記者魯永明／攝影

故宮南院 蕭宗煌 嘉義

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