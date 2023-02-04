天寒禽流感發威 陳吉仲作出三承諾維持平穩蛋價

氣候變遷和禽流感疫情雙重夾擊蛋雞產業，全台兩顆雞蛋有一顆來自彰化縣，今天農委會主任委員陳吉仲視察彰化縣養雞場周邊消毒作業情形，當場承諾只要彰化縣動物防疫所提出防疫需求，農委會全力支援，可作為防疫模範的養雞場立刻轉貸非農業專案政策貸款，鼓勵農民設施升級。

陳吉仲參觀彰化縣埤頭鄉明位中雞養雞場，在密閉式水簾式設施籠養雞舍外面脫下口罩，對立法委員謝衣鳳、陳素月說，明位中雞場業者許續耀做得很好，站在雞舍外面都沒異味，可作為防疫模範。接著問許續耀經營方法，許續耀談到投資約2100萬元提升設施品質，無法申請農業貸款，一般貸款利率逾2.2%，投資成本高但最後雞蛋價格和傳統養雞場的一樣。

陳吉仲表示，總統蔡英文與新任行政院長陳建仁要求實施家禽場設施完全提升的特別條例，目前還沒通過審查，但農委會和防檢局有經費供雞農申請，對防疫和 提升養雞品質都有幫助，許續耀完全配合政策卻無法申請農業專案貸款，今天訪視結束後，農委會將對配合防疫與產業升級政策的農民立刻給予協助和核定優惠貸款。

彰化縣養雞3100萬隻，很多農業界民眾開玩笑，如果雞有投票權，彰化縣長可當選總統。今天彰化縣動物防疫所所長董孟治簡報說，彰化縣蛋雞約2017萬隻，占全國45%，肉雞797萬隻，占全國29%，鵪鶉飼養量1020萬隻也占全國45%，各種類陸禽場合計1387場，大多數集中西南角四鄉鎮，防疫所只有4輛防疫消毒車，中央如能多補助，可讓防疫消毒作業更完備。

陳吉仲當場答應全力補助彰化縣防疫設備，並稱讚彰化縣動防所全力配合取締供應養豬場的非法廚餘回收場。陳吉仲也指出，氣候變遷和禽流感產生加乘效果，養禽產業遇到嚴峻考驗，防檢局去年9、10月開始秋冬防疫專業，農委會絕對支持及寬列經費補助防疫，還好今天立春，天氣逐漸回暖，加上春節連假10天雞蛋供應量可作為調度，二月中下旬的國內雞蛋供應量無虞，如果提升養雞設施品質，增加雞蛋產價，蛋價可更平穩。