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圖輯／元宵燈會別錯過 北中南主燈一次看

攝影中心／ 記者林澔一／即時報導
2023年高雄燈會首次移師蓮池潭舉辦，巨大主燈「ㄇㄚˊ幾兔」超萌表情，吸引爆滿遊客。記者石秀華／攝影
2023年高雄燈會首次移師蓮池潭舉辦，巨大主燈「ㄇㄚˊ幾兔」超萌表情，吸引爆滿遊客。記者石秀華／攝影

元宵節即將到來，全台從南到北各地璀璨的花燈不能錯過。台灣燈會睽違23年後，今年重返台北，也是疫情解封後首場國際大型活動。分別為在東區商圈的「光展區」、松山文創園區的「源展區」、國父紀念館「中央展區」和位於信義商圈的「未來展區」；1座主燈、6座副燈，範圍達168公頃、展出300件以上作品。元宵節5日當天正式開展，將一路展出至19日。

「2023中台灣元宵燈會」結合中央公園地景地貌，規劃7大主題燈區、超過30組特色主題燈，主題為「幸福台中」。規劃6大主題燈區，為「兔萌窩燈區」、「夢幻樹燈區」、「萌蟲蟲燈區」、「萌兔萬花筒燈區」、「好冰友找朋友燈區」及「光之流域燈區」。

今年高雄燈會離開愛河，首度辦在左營的蓮池潭，因而獲得諸多關注與討論，成為聲量排名第一。今年燈會共有12個燈區分布於蓮池潭周邊，可以慢慢散步拍美照。

2023年高雄燈會主燈「ㄇㄚˊ幾兔」，身後有別具宗教氣氛的燈光秀和煙火。記者林巧璉／攝影
2023年高雄燈會主燈「ㄇㄚˊ幾兔」，身後有別具宗教氣氛的燈光秀和煙火。記者林巧璉／攝影
「2023台灣燈會」在國父紀念館站的花燈，與捷運出口巧妙結合，吸引路人目光。記者季相儒／攝影
「2023台灣燈會」在國父紀念館站的花燈，與捷運出口巧妙結合，吸引路人目光。記者季相儒／攝影
「2023中台灣元宵燈會」，幸福台中Happy兔為全台首創水上機械動態主燈，高達10公尺，搭配130支光束秀、動態投影、水霧光影，氣勢磅礡。記者劉柏均／攝影
「2023中台灣元宵燈會」，幸福台中Happy兔為全台首創水上機械動態主燈，高達10公尺，搭配130支光束秀、動態投影、水霧光影，氣勢磅礡。記者劉柏均／攝影
2023桃園燈會主燈「FUTU未來兔」，為重達30噸的巨型機器人，每晚6時報起整點、半點都會有一次主燈展演。記者翁唯真／攝影
2023桃園燈會主燈「FUTU未來兔」，為重達30噸的巨型機器人，每晚6時報起整點、半點都會有一次主燈展演。記者翁唯真／攝影
從台北101俯瞰北市台灣燈會主燈亮起時的萬丈燈火，讓人目不暇給。記者曾學仁／攝影
從台北101俯瞰北市台灣燈會主燈亮起時的萬丈燈火，讓人目不暇給。記者曾學仁／攝影
從台北101第89樓觀景台，俯瞰整個「台灣燈節美景」，尤其國父紀念館的中央展區盡收眼底。記者曾學仁／攝影
從台北101第89樓觀景台，俯瞰整個「台灣燈節美景」，尤其國父紀念館的中央展區盡收眼底。記者曾學仁／攝影
新北市大都會公園，高達8公尺的「兔來運轉」主燈，祝福市民新的一年「Good luck to（兔）you」。記者許正宏／攝影
新北市大都會公園，高達8公尺的「兔來運轉」主燈，祝福市民新的一年「Good luck to（兔）you」。記者許正宏／攝影
「2023中台灣元宵燈會」，除了特色水上主燈，還有6大主題燈區，每一區都是不容錯過的打卡熱點。記者宋健生/攝影
「2023中台灣元宵燈會」，除了特色水上主燈，還有6大主題燈區，每一區都是不容錯過的打卡熱點。記者宋健生/攝影

元宵節 台灣燈會

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