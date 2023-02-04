圖輯／元宵燈會別錯過 北中南主燈一次看

元宵節即將到來，全台從南到北各地璀璨的花燈不能錯過。台灣燈會睽違23年後，今年重返台北，也是疫情解封後首場國際大型活動。分別為在東區商圈的「光展區」、松山文創園區的「源展區」、國父紀念館「中央展區」和位於信義商圈的「未來展區」；1座主燈、6座副燈，範圍達168公頃、展出300件以上作品。元宵節5日當天正式開展，將一路展出至19日。

「2023中台灣元宵燈會」結合中央公園地景地貌，規劃7大主題燈區、超過30組特色主題燈，主題為「幸福台中」。規劃6大主題燈區，為「兔萌窩燈區」、「夢幻樹燈區」、「萌蟲蟲燈區」、「萌兔萬花筒燈區」、「好冰友找朋友燈區」及「光之流域燈區」。