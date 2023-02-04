聽新聞
test
0:00 / 0:00
圖輯／元宵燈會別錯過 北中南主燈一次看
元宵節即將到來，全台從南到北各地璀璨的花燈不能錯過。台灣燈會睽違23年後，今年重返台北，也是疫情解封後首場國際大型活動。分別為在東區商圈的「光展區」、松山文創園區的「源展區」、國父紀念館「中央展區」和位於信義商圈的「未來展區」；1座主燈、6座副燈，範圍達168公頃、展出300件以上作品。元宵節5日當天正式開展，將一路展出至19日。
「2023中台灣元宵燈會」結合中央公園地景地貌，規劃7大主題燈區、超過30組特色主題燈，主題為「幸福台中」。規劃6大主題燈區，為「兔萌窩燈區」、「夢幻樹燈區」、「萌蟲蟲燈區」、「萌兔萬花筒燈區」、「好冰友找朋友燈區」及「光之流域燈區」。
今年高雄燈會離開愛河，首度辦在左營的蓮池潭，因而獲得諸多關注與討論，成為聲量排名第一。今年燈會共有12個燈區分布於蓮池潭周邊，可以慢慢散步拍美照。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言