學術演講請AV女優分享經驗 醫：「出席率應該會爆炸」

嚴肅的醫學學術演講會，大膽邀請手天使協會義工及台灣現役AV女優分享經驗，讓人眼睛為之一亮。

台灣男性學暨性醫學醫學會今年6月10日、11日將舉辦學術演講會，最近演講會議程上網後發現，6月10日下午議程邀請手天使協會義工及台灣現役AV女優分享經驗，就有醫師表示「出席率應該會爆炸」。

台灣男性學暨性醫學醫學會表示，性醫學部分，不僅是醫師負責處理，這次演講希望讓大家了解不同性醫學工作，同時也讓學術演講會「活潑一點」。

台灣男性學暨性醫學醫學會理事長、長庚醫院泌尿科助理教授及主治醫師陳煜說，醫學會成立宗旨為推廣男性學及性醫學，過去演講會都以醫學學術為主，但醫師對手天使義工及AV女優的工作，其實並不熟悉，希望透過經驗分享，讓大家多了解，也讓性醫學更加完整，不要只專注在開藥、手術等醫療處置，去年也曾邀請同樣是醫學會會員的性治療師分享經驗。

不論男性、女性都有性方面需求。陳煜說，早期來說，性需求是為繁衍後代，但現代人的性，可能是為維持與伴侶的親密關係，但如果沒有伴侶，或身體缺陷、殘疾的人，心裡仍有性的需求，此時，手天使協會義工可以提供協助，幫忙有需要的人，一個人的健康，不僅是身體健康，同時也要關注心理健康，才是真的健康。

至於，台灣現役AV女優分享經驗，陳煜說，許多男性、女性都喜歡看A片，如果是單身，或與伴侶相隔兩地，甚至是伴侶無法滿足性需求時，可以看A片透過影像刺激，且許多A片情節不可能發生在現實生活，藉此發揮想像空間，達到性滿足，廣義來說，AV女優或男優的演出，也是一種性治療方式。

陳煜表示，若一個人有性的需求，卻無法滿足，內心是不快樂的，因此，若能滿足性需求維持心理健康，這是更高層級的健康，對一個人的幸福感十分重要，有時可能還比身體健康來的重要，這是不能輕忽的。