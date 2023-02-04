未來1周天氣數變 吳聖宇：今明兩天這些地區降雨明顯

今天24節氣立春，天氣風險公司天氣分析師吳聖宇在「天氣職人-吳聖宇」臉書粉專表示，今明兩天受到雲雨帶移出通過的影響，各地雲量較多，彰化、南投以北一直到東半部地區有出現短暫陣雨機會，預估降雨比較明顯的地方大致在新竹以北到東北部、東部，尤其是東北角、宜蘭、花東沿海一帶預報上有較多的累積雨量。

他說，中彰投苗一帶則偏向局部降雨型態，雨量相對少得多，雲林以南降雨機會就比較低，雲量多但是下雨的情況有限。

由於東北季風今明兩天逐漸在減弱，雖然下雨的機會高，但是溫度反而是在緩慢回升，北部、東北部高溫可以到18-20度，中部及花東地區高溫22-25度，南部高溫可以到26-28度或以上。

夜晚清晨中部、北部、東北部低溫在16-18度，局部空曠地區可能降到14-16度，南部及花東地區低溫預報已經可以到18-20度，局部空曠地區可能降到16-18度，整體溫度並不冷，只有中北部、東北部空曠地區清晨相對較涼一些。

吳聖宇說，值得注意的是，明天晚間到下周一白天，苗栗以北到大台北一帶在鋒面尾端掠過的時候可能會有一陣較大的降雨，尤其是在下周一凌晨到上午這段期間，下午之後鋒面尾端就進入台灣以東海面繼續向東離開，降雨比較多的地方將會轉移到東半部沿海一帶，晚間之後鋒面遠離，後續受東北季風影響，迎風面地區仍有短暫陣雨，其他地方為多雲天氣。

下周二、周三受東北季風影響，迎風面仍有局部短暫陣雨，其他地方天氣穩定，多雲到晴。

溫度方面變化不大，東北季風仍然沒有帶來比較明顯的冷空氣，因此北台灣的高溫仍可以到18-20度，中部及花東地區21-24度，南部地區25-27度或以上。

這種相對較穩定的天氣，吳聖宇說，預估可以持續到下周四白天，下周四這天東北季風強度減弱，包括迎風面地區天氣都會更加好轉，溫度也會回升，不過很快的到了下周四晚間至下周五又會有一波鋒面要通過，中彰以北到東半部地區又轉為有雨的天氣。

他說，後面這波鋒面看起來結構較好一點，是不是有機會為中南部也帶來一些雨水值得觀察，不過時間還很久遠，等到時間近一點再來看。

下周六鋒面離開，東北季風型天氣，迎風面有短暫陣雨，其他地方多雲到晴，溫度也下降轉涼，12日很快東北季風就會減弱，北部、東半部天氣好轉，逐漸恢復多雲天氣，其他地方仍為多雲到晴，溫度回升變暖。

吳聖宇說，由這樣的預報來看，接下來這7-10天已經開始呈現春天型的天氣，華南雲雨帶、鋒面系統等交替影響，東北季風的強弱變化也很頻繁，天氣變動快速，主要降雨仍是偏向北部、東半部，中部有時會受到影響，尤其是有鋒面掠過的時候，南部受影響情況就小很多。

他表示，溫度方面雖然都不會有很冷的機會，但是北台灣的起伏變化還是感受會比較明顯，其他地方要留意日夜溫差的改變情況。