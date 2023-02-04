今天立春降雨從大台北延伸到桃竹苗 下周一鋒面接力到

今天是24節氣立春，天氣風險公司天氣分析師李至晟說，一早仍然東北季風的天氣型態，各縣市空曠地區都有13-16度不等的低溫，此外北海岸到東半部有著零星短暫雨，到了北部的平地轉成陰天為主。

不過，他說，從衛星跟雷達觀測上都可以看到華南雲雨區接近，預期今天白天降雨會從大台北往南延伸到桃竹苗一帶，迎風面的降雨頻率也會提高，雨勢變得比較持續。

他表示，也因為缺乏日照，北部、東半部白天就算是市區，高溫最多也只有20度；中南部地區降雨機率較低，但也會感受到雲量增多，高溫降到20-23度，只有南部內陸有機會來到25度左右，也比昨天略降。

李至晟說，這波雲雨帶預測在今晚到明天上午最近，明天元宵節天氣會跟今天接近或略差，整體來說天氣都比較不穩定，北部、東半部外出建議帶雨具。

而隨著時間接近，模式對下周的天氣逐漸取得共識。他說，目前看來明天深夜起將有一波鋒面東移，並在下周一通過北部海面。由於有伴隨著低壓西南風帶來的暖濕空氣，這次北部地區的降雨會比較明顯，而且是以對流性的陣雨為主。

他說，中部也有機會受到外圍雲系導致小雨或毛毛雨，南部雲量持續偏多，也導致氣溫方面跟這兩天的差距不大；要到下周一晚上鋒面遠離遠離後，下周二才會回到東北季風的天氣型態，中南部先恢復穩定，高溫回升；下周三東北季風減弱，甚至下周四有機會受到下波鋒面前偏南風的影響，就連北部的氣溫也會顯著回升。

不過，李至晟說，到了下周五鋒面可能就要再度影響台灣了，這樣頻繁的天氣變化，也代表時序進入春天了，也期待未來較不穩定天氣可以為中南部盡量補充用水。

空氣品質方面，李至晟表示，目前在高屏的內陸還是有局部地區來到對敏感族群不健康；未來一段時間隨著降雨比較明顯，導致上游的中北部空品大多良好，加上東北季風有緩慢減弱成偏東風，整體看來橙色燈號出現的範圍跟頻率都有減少的趨勢。