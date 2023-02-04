觀光業缺工 王國材：補貼薪資1年

觀光旅宿業缺工問題嚴重，人才缺口預估逾萬人，交通部長王國材昨表示，將適當補貼觀光人才薪資，以增加人力回流誘因，預計補貼時間為一年，現正與相關單位研擬方案。但觀光業者反應兩極，有人樂觀其成，也有業者批評，旅宿業平均薪資已提升到三萬至三萬五千元，不願意做的就是不願意，補貼薪資未必能達一定效益。

台大國發所兼任副教授辛炳隆批評，業者不願意提高待遇，而是仰賴政府短期補貼，是很奇怪的邏輯。交通部應該先問的是業者究竟提高待遇了嗎？月薪四萬了嗎？且不只有待遇問題，業者也應該檢討人力運用方式是否不夠靈活。

總統指示用補貼拉高誘因

王國材昨出席「二○二三年觀光節慶祝大會頒獎典禮」時表示，疫後國境開放，各國都在搶觀光客，台灣截至去年底，共有八十九萬人次來台，超過原先訂定七十萬目標，今年也把觀光列為重要工作，目標全年達到六百萬觀光人次來台。

至於觀光業缺工問題，除了勞動部持續媒合，王國材提到，蔡英文總統已指示，若缺工有薪水差異，短期就由政府補貼拉高誘因，納入吸引觀光客來台方案適當補貼，交通部現在正在研擬中。

王國材表示，過去疫情期間，很多觀光人力轉去做外送或其他行業，疫情解封後短期內回不來，尤其是旅宿業的房務缺工問題嚴重，這次在特別預算中納入討論，若缺工問題為薪資差異，短期就由政府補貼，希望透過較高的誘因，讓這些人可以回來。

觀光局：補貼計畫研議中

王國材表示，特別預算為今年至二○二五年，共三年計畫，預計觀光人才薪資補貼為期一年，由觀光局執行，若「公共運輸補貼」及「加速擴大吸引觀光客來台」等各方案執行良好，未來也可能納入一般預算或持續延長特別預算。觀光局表示，相關補貼計畫會再和勞動部討論，補貼方式、對象、額度、時間都還在研議中。

業者促開放移工雙管齊下

創新旅行社董事長李奇嶽表示，薪資補貼應朝穩定舊有人力，以及新進員工補貼兩方向進行，補貼幅度至少應達原薪資的四至六成，並適度讓個別職缺開放外籍移工，雙管齊下解決缺工問題。

中華民國旅館商業同業公會全聯會理事長洪崇元表示，現在年輕人不願意做房務及清潔等工作，即便提高薪資也招不到人，缺工比率仍高達四成。他也質疑，光說要補貼薪資，對象及方案都沒說清楚，若僅補貼招募新人薪資，那舊有員工的薪資跟著調漲，是否又要業者自己負擔？

中華民國旅行商業同業公會全國聯合會理事長蕭博仁表示，對於補貼薪資當然樂觀其成，但政策方向要正確，尤其旅遊業人員多半需要花一定時間培訓，補助終止後，留不留得住人，也是個問題。