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孤老危機／他們的獨居獨白
未婚無子 自己種田做飯
許豊榮／七十七歲／雲林縣
我沒結婚沒有孩子，一直都是一個人住，老了就變獨居老人。我每天走兩個半小時去山上種田，勞動完再走兩個小時回家，三餐自己簡單弄弄，田裡種的菜都可以煮來吃。
夫兒離世 一人住也自在
蔡鄭寶玉／八十一歲／基隆市
我的先生、兒子都過世了，和我很親近的孫子去年也走了，女兒雖然說過要接我去同住，但是我覺得自己一個人住在這裡很好，也很自在。
住不慣台北 還是老家好
鄭阿玉／九十歲／花蓮縣
我去年生病，兒子不放心，把我接去台北住，但是白天我都一個人在家，好寂寞，又跑回花蓮。我住在豐田感到很快樂，我喜歡快樂的生活，牛犁（社區交流協會）的人很好，都很了解我。
孩子離家 終於要回來了
姜陳玉妹／八十七歲／台東縣
我的三個孩子都很年輕就離開家裡到外地工作了，我跟他們說：「你們從小就不在家，應該要回來了。」有個孩子今年就會回來老家了。
漂泊海上 退休後回故鄉
許龍近／七十五歲／澎湖縣
我生於小海島，捕魚是從小就會的技能，長大後離家到各地捕魚，以海維生，短居過台南、蘇澳、高雄。我長年漂泊海上，沒結婚，現在退休了，又回到故鄉將軍嶼。
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