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孤老危機／他們的獨居獨白

聯合報／ 文／張瀞文
許豊榮。記者黃仲裕／攝影
許豊榮。記者黃仲裕／攝影

未婚無子 自己種田做飯

許豊榮／七十七歲／雲林縣

我沒結婚沒有孩子，一直都是一個人住，老了就變獨居老人。我每天走兩個半小時去山上種田，勞動完再走兩個小時回家，三餐自己簡單弄弄，田裡種的菜都可以煮來吃。

夫兒離世 一人住也自在

蔡鄭寶玉／八十一歲／基隆市

蔡鄭寶玉。記者張瀞文／攝影
蔡鄭寶玉。記者張瀞文／攝影

我的先生、兒子都過世了，和我很親近的孫子去年也走了，女兒雖然說過要接我去同住，但是我覺得自己一個人住在這裡很好，也很自在。

住不慣台北 還是老家好

鄭阿玉。記者潘俊宏／攝影
鄭阿玉。記者潘俊宏／攝影

鄭阿玉／九十歲／花蓮縣

我去年生病，兒子不放心，把我接去台北住，但是白天我都一個人在家，好寂寞，又跑回花蓮。我住在豐田感到很快樂，我喜歡快樂的生活，牛犁（社區交流協會）的人很好，都很了解我。

孩子離家 終於要回來了

姜陳玉妹。記者陳正興／攝影
姜陳玉妹。記者陳正興／攝影

姜陳玉妹／八十七歲／台東縣

我的三個孩子都很年輕就離開家裡到外地工作了，我跟他們說：「你們從小就不在家，應該要回來了。」有個孩子今年就會回來老家了。

漂泊海上 退休後回故鄉

許龍近。記者潘俊宏／攝影
許龍近。記者潘俊宏／攝影

許龍近／七十五歲／澎湖縣

我生於小海島，捕魚是從小就會的技能，長大後離家到各地捕魚，以海維生，短居過台南、蘇澳、高雄。我長年漂泊海上，沒結婚，現在退休了，又回到故鄉將軍嶼。

兒子 結婚

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