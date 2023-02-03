快訊

今到任北市副市長 林奕華：已繳回2月立委剩餘日數薪資

影／國三男胖過頭差點爆肝 用藥減重找回健康

聯合報／ 記者林佩均／台中即時報導
台中市14歲陳姓男國三生，體重124.5公斤，脖子出現黑色棘皮症狀，有三高、中度脂肪肝。經童綜合醫院藥物治療3個月後，體重降至116公斤，血壓、血脂、血糖均獲改善。圖／童綜合醫院提供
台中市14歲陳姓男國三生，體重124.5公斤，脖子出現黑色棘皮症狀，有三高、中度脂肪肝。經童綜合醫院藥物治療3個月後，體重降至116公斤，血壓、血脂、血糖均獲改善。圖／童綜合醫院提供

台中市14歲陳姓男國三生，體重124.5公斤，家長覺得太重，尋求童綜合醫院兒童肥胖防治門診治療，檢查發現孩子脖子出現黑色棘皮症狀，有三高、中度脂肪肝。經藥物治療3個月後，體重降至116公斤，血壓、血脂、血糖均獲改善。

小兒腸胃科醫師胡書瑋表示，起初男學生先進行飲食與運動衛教，但1個月後無改善，經家長同意開始使用減重針劑藥物治療，3個月後，男學生的體重從124.5公斤降到116公斤，血壓、血脂與血糖都有明顯改善，原本脖子黑色棘皮症狀也改善。

肝指數從原本116U/L降到47U/L(正常值為40 U/L)，三酸甘油酯從170mg/dl降到70mg/dl(正常值25-150mg/dl)，尿酸從8.4mg/dl降到7.9mg/dl(正常值為7.0mg/dl)，許多不正常的數值都降到標準值或者接近標準值，家長這才稍微舒緩緊繃情緒。

胡書瑋說，院方設計一套維持健康體態的口訣「85210」，8是天天睡滿8小時，健康長高不會胖；5是天天5蔬果，排便順暢精神好；2是觀看螢幕(手機、電腦或電視等3C產品)少於2小時，視力自然好；1是每日運動30分鐘至1小時，快樂長高變聰明；0是減少含糖飲料攝取，多喝白開水，蛀牙肥胖不來找。

胡書瑋指出，很多民眾都聽過台灣俗諺「小時候胖不是胖」的說法，但是這個說法是不正確的，若讀國小仍體重偏重，家長就應該注意孩子的飲食與運動情況，避免疾病找上門，不是吃得越多越好，而是要吃得正確才能夠讓孩子健康長大。

胡呼籲家長，從小培養正確飲食觀念，並減少攝取油炸、含糖過多或點心零食等等食物，均衡飲食並睡眠充足，鼓勵並陪伴孩子一起運動，讓孩子健康成長並降低疾病發生。

台中市14歲陳姓男國三生，體重124.5公斤，脖子出現黑色棘皮症狀，有三高、中度脂肪肝。經童綜合醫院藥物治療3個月後，體重降至116公斤，血壓、血脂、血糖均獲改善。圖／童綜合醫院提供
台中市14歲陳姓男國三生，體重124.5公斤，脖子出現黑色棘皮症狀，有三高、中度脂肪肝。經童綜合醫院藥物治療3個月後，體重降至116公斤，血壓、血脂、血糖均獲改善。圖／童綜合醫院提供

肥胖

延伸閱讀

國三男體重破百險爆肝 減重8.5公斤重拾健康

他打第3劑胸悶、胸痛 量血壓竟飆160

餐前一杯高纖豆漿提升飽足感…營養師提供3食譜助健康減重

血壓、血糖、血脂都比標準高一點沒關係嗎？他年年健檢卻險因心肌梗塞喪命

相關新聞

可分解塑膠免洗餐具 環保署預告今年8月1日禁用

未來塑膠免洗餐具不論可不可分解都禁用。環保署預告修正「免洗餐具限制使用對象及實施方式」公告事項第二項草案，將對「生物可分...

迎3波東北季風！未來一周雨勢變化大 燈會將遇綿綿細雨

明天為補班日，中央氣象局表示，受華南雲雨區東移、東北季風影響，北部及東北部天氣較涼，其他地區早晚較涼，北部、東半部地區、...

交通部修正電動大客車補助要點 每輛最高領720萬元

因應政府規劃2030年市區公車全面電動化，交通部2011年起推動電動大客車，截至去年已核定補助市區客運及公路客運1901...

是你嗎？發票中獎清冊出爐 他僅花13元手續費中千萬

財政部賦稅署今（3）日公布去年11-12月期統一發票中獎清冊，1,000萬元特別獎共開出15張，200萬元特獎共14張。...

3大都會生活圈享通勤通學月票優惠 可搭5類運具

交通部規劃「行政院促進公共運輸使用方案」推動公共運輸月票，北、中、南3大都會生活圈都可享通勤、通學月票優惠，可搭台鐵、公...

外媒批「行人地獄」 汽車未禮讓行人罰3600元3月上路

我國交通亂象曾被外媒評論為「行人地獄」，根據交通部統計，去年汽車於行人穿越道未停讓行人共舉發3萬591件、未停讓行動不便...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。