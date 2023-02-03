影／國三男胖過頭差點爆肝 用藥減重找回健康

台中市14歲陳姓男國三生，體重124.5公斤，家長覺得太重，尋求童綜合醫院兒童肥胖防治門診治療，檢查發現孩子脖子出現黑色棘皮症狀，有三高、中度脂肪肝。經藥物治療3個月後，體重降至116公斤，血壓、血脂、血糖均獲改善。

小兒腸胃科醫師胡書瑋表示，起初男學生先進行飲食與運動衛教，但1個月後無改善，經家長同意開始使用減重針劑藥物治療，3個月後，男學生的體重從124.5公斤降到116公斤，血壓、血脂與血糖都有明顯改善，原本脖子黑色棘皮症狀也改善。

肝指數從原本116U/L降到47U/L(正常值為40 U/L)，三酸甘油酯從170mg/dl降到70mg/dl(正常值25-150mg/dl)，尿酸從8.4mg/dl降到7.9mg/dl(正常值為7.0mg/dl)，許多不正常的數值都降到標準值或者接近標準值，家長這才稍微舒緩緊繃情緒。

胡書瑋說，院方設計一套維持健康體態的口訣「85210」，8是天天睡滿8小時，健康長高不會胖；5是天天5蔬果，排便順暢精神好；2是觀看螢幕(手機、電腦或電視等3C產品)少於2小時，視力自然好；1是每日運動30分鐘至1小時，快樂長高變聰明；0是減少含糖飲料攝取，多喝白開水，蛀牙肥胖不來找。

胡書瑋指出，很多民眾都聽過台灣俗諺「小時候胖不是胖」的說法，但是這個說法是不正確的，若讀國小仍體重偏重，家長就應該注意孩子的飲食與運動情況，避免疾病找上門，不是吃得越多越好，而是要吃得正確才能夠讓孩子健康長大。