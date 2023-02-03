可分解塑膠免洗餐具 環保署預告今年8月1日禁用

未來塑膠免洗餐具不論可不可分解都禁用。環保署預告修正「免洗餐具限制使用對象及實施方式」公告事項第二項草案，將對「生物可分解」塑膠材質的「免洗餐具」進行限制，預計於112年8月1日起實施。

環保署於91年7月開始規定公部門、公私立學校、百貨公司及購物中心、量販店、超級市場、連鎖便利商店、連鎖速食店、有店面餐飲業等8大類管制對象不得提供塑膠類免洗餐具，並於95年及108年2次修正，擴大管制政府部門、學校餐廳、百貨公司及購物中心、連鎖速食店內用飲食不得提供使用各類材質免洗餐具。

歐盟西元2022年11月30日提出生質基、可生物降解和可堆肥塑膠的政策框架指出，生物可分解塑膠建議用在減量、再利用及回收手段均不可行的特定用途。

環保署表示，考量近年業者多以生物可分解塑膠作為限塑後的替代材質，但可分解塑膠，須在特定條件環境才能快速分解、且國內無合適的再利用方式及堆肥設施，影響既有回收體系並衍生相關環境問題，並為進一步減少免洗餐具用量，這次預告調整非屬塑膠類免洗餐具定義，將生物可分解塑膠免洗餐具納入本公告不得提供的範圍。

回收基管會執秘王嶽斌表示，其實八大類場所塑膠一次性的免洗餐具早就禁用，現在規劃禁止的是號稱「可分解」的免洗餐具(PLA)；他表示，去年歐盟針對有很多各式各樣基質、各種分解比較環保的塑膠，在所有方案都不可行之下，塑膠做特定用途，有好處與用途，可在沒有特定替代品下使用；但實際上，這類可分解的塑膠，還是有問題。

王嶽斌說，可分解塑膠在高溫環境下才可分解，在海洋就不行，大部分且外觀跟寶特瓶很像，容易混淆回收體系，因此才預告禁止；可分解塑膠用在免洗餐具的範疇相對較少，比如杯碗盤碟、餐盒內襯、內盤等，但PLA用途上最多的並非在免洗餐具類，因此這次，先從這一類開始禁止。