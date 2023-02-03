快訊

今到任北市副市長 林奕華：已繳回2月立委剩餘日數薪資

聽新聞
test
0:00 / 0:00

可分解塑膠免洗餐具 環保署預告今年8月1日禁用

聯合報／ 記者彭宣雅／台北即時報導
PLA等可分解塑膠被批不環保，環保署預告今年8月1日起，禁止可分解塑膠的免洗餐具。圖／聯合報系資料照片
PLA等可分解塑膠被批不環保，環保署預告今年8月1日起，禁止可分解塑膠的免洗餐具。圖／聯合報系資料照片

未來塑膠免洗餐具不論可不可分解都禁用。環保署預告修正「免洗餐具限制使用對象及實施方式」公告事項第二項草案，將對「生物可分解」塑膠材質的「免洗餐具」進行限制，預計於112年8月1日起實施。

環保署於91年7月開始規定公部門、公私立學校、百貨公司及購物中心、量販店、超級市場、連鎖便利商店、連鎖速食店、有店面餐飲業等8大類管制對象不得提供塑膠類免洗餐具，並於95年及108年2次修正，擴大管制政府部門、學校餐廳、百貨公司及購物中心、連鎖速食店內用飲食不得提供使用各類材質免洗餐具。

歐盟西元2022年11月30日提出生質基、可生物降解和可堆肥塑膠的政策框架指出，生物可分解塑膠建議用在減量、再利用及回收手段均不可行的特定用途。

環保署表示，考量近年業者多以生物可分解塑膠作為限塑後的替代材質，但可分解塑膠，須在特定條件環境才能快速分解、且國內無合適的再利用方式及堆肥設施，影響既有回收體系並衍生相關環境問題，並為進一步減少免洗餐具用量，這次預告調整非屬塑膠類免洗餐具定義，將生物可分解塑膠免洗餐具納入本公告不得提供的範圍。

回收基管會執秘王嶽斌表示，其實八大類場所塑膠一次性的免洗餐具早就禁用，現在規劃禁止的是號稱「可分解」的免洗餐具(PLA)；他表示，去年歐盟針對有很多各式各樣基質、各種分解比較環保的塑膠，在所有方案都不可行之下，塑膠做特定用途，有好處與用途，可在沒有特定替代品下使用；但實際上，這類可分解的塑膠，還是有問題。

王嶽斌說，可分解塑膠在高溫環境下才可分解，在海洋就不行，大部分且外觀跟寶特瓶很像，容易混淆回收體系，因此才預告禁止；可分解塑膠用在免洗餐具的範疇相對較少，比如杯碗盤碟、餐盒內襯、內盤等，但PLA用途上最多的並非在免洗餐具類，因此這次，先從這一類開始禁止。

餐具 環保署

延伸閱讀

八類場所禁止提供生物可分解塑膠餐具 預計8月1日上路

影／空拍畫面曝光！台南塑膠工廠竄猛烈濃煙 恐燒至深夜

家電使用再生料達標 回收處理費85折 估年減1700噸塑膠

家電添加塑膠再生料達標 回收處理費可打85折

相關新聞

影／國三男胖過頭差點爆肝 用藥減重找回健康

台中市14歲陳姓男國三生，體重124.5公斤，家長覺得太重，尋求童綜合醫院兒童肥胖防治門診治療，檢查發現孩子脖子出現黑色...

可分解塑膠免洗餐具 環保署預告今年8月1日禁用

未來塑膠免洗餐具不論可不可分解都禁用。環保署預告修正「免洗餐具限制使用對象及實施方式」公告事項第二項草案，將對「生物可分...

迎3波東北季風！未來一周雨勢變化大 燈會將遇綿綿細雨

明天為補班日，中央氣象局表示，受華南雲雨區東移、東北季風影響，北部及東北部天氣較涼，其他地區早晚較涼，北部、東半部地區、...

交通部修正電動大客車補助要點 每輛最高領720萬元

因應政府規劃2030年市區公車全面電動化，交通部2011年起推動電動大客車，截至去年已核定補助市區客運及公路客運1901...

是你嗎？發票中獎清冊出爐 他僅花13元手續費中千萬

財政部賦稅署今（3）日公布去年11-12月期統一發票中獎清冊，1,000萬元特別獎共開出15張，200萬元特獎共14張。...

3大都會生活圈享通勤通學月票優惠 可搭5類運具

交通部規劃「行政院促進公共運輸使用方案」推動公共運輸月票，北、中、南3大都會生活圈都可享通勤、通學月票優惠，可搭台鐵、公...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。