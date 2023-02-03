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交通部長提公共運輸票特別條例 張善政：制度化是好事

聯合報／ 記者鄭國樑／桃園即時報導
張善政市長（左）陪同楊文科縣長（右）參觀橫山書法館和接受媒體訪問，認為交通部長擬以特別條例推公共運輸票證補助是好事。記者鄭國樑／攝影
張善政市長（左）陪同楊文科縣長（右）參觀橫山書法館和接受媒體訪問，認為交通部長擬以特別條例推公共運輸票證補助是好事。記者鄭國樑／攝影

桃園市長張善政今天下午陪同新竹縣楊文科縣長和團隊參觀橫山書法藝術館，對於交通部長王國材說要用特殊預算、特別條例來處理公共運輸月票，張善政表示，王部長是比較制度化的作法，他的想法是要提特別條例送立法院通過。

張善政說，王國材部長的構想，好像是如果要做這種跨區域公共運輸月票，政府一定要補貼，補貼條例準備訂定中央跟地方各出一半的錢，這是一個制度化的作法，比起很多縣市要做，寫計畫案子到交通部申請經費，能申請多少經費都不一定的情況之下，訂定制度化的作法可以把標準講清楚，中央跟地方各出一半，將來這個特殊條例會不會照部長的構想中央、地方各一半，現在不知道，但是至少有一個標準可以依循，就是說假使不管哪一個地方縣市要來做這種跨區的月票的話，要估算自己的財務負擔，至少要有一個標準可以依循、預估，這是一個好事情。

對機桃捷公司收到電子郵件恐嚇信，張善政強調桃捷公司和桃園市警察局都在高度戒備，也在各捷運站巡檢，請搭乘機捷的市民朋友放一百個心。

張善政 交通部長 桃園市長

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