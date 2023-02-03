迎3波東北季風！未來一周雨勢變化大燈會將遇綿綿細雨
明天為補班日，中央氣象局表示，受華南雲雨區東移、東北季風影響，北部及東北部天氣較涼，其他地區早晚較涼，北部、東半部地區、金門及馬祖有局部短暫雨，中部地區也有零星短暫雨，其他地區則為多雲天氣。未來一周預估有3波東北季風，但沒有冷空氣來襲，溫度方面影響不大，各地低溫約為15至18度，中部以北雨勢會有較大變化。
氣象局預報員趙竑指出，明天受東北季風影響，北台灣高溫回升不明顯，清晨西半部及宜蘭地區低溫約為15、16度，其他地區為17、18度，高溫部分，北部及宜花地區約18至21度，其他地區22至25度，南部局部地區更有26至27度高溫，日夜溫差大。各地降雨機率也會增加，北部及東北部地區有持續降雨，東部及中部山區也有零星飄雨。
趙竑表示，5日元宵節東北季風減弱，白天溫度回升，中部以北及東半部整天有綿綿細雨，位於台北市勢中心的台灣燈會也將受雨勢影響，但不至於影響能見度，仍提醒民眾出門帶傘。6日鋒面通過，中部以北及東半部有陣雨。7日東北季風再增強，迎風面北部、東半部有雨，並一路影響至8日。
他指出，9日東北季風減弱，僅東部及大台北山區有局部雨，其他地區為多雲。10日東北季風增強，北部及東半部降雨又會增加，其他地區仍為多雲天氣。
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