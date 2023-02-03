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交通部修正電動大客車補助要點 每輛最高領720萬元

聯合報／ 記者周湘芸／台北即時報導
公路總局今年起修正「補助電動大客車作業要點」，甲類以每輛370萬元補助為上限、乙類以每輛300萬元為上限。本報資料照
公路總局今年起修正「補助電動大客車作業要點」，甲類以每輛370萬元補助為上限、乙類以每輛300萬元為上限。本報資料照

因應政府規劃2030年市區公車全面電動化，交通部2011年起推動電動大客車，截至去年已核定補助市區客運及公路客運1901輛電動大客車，公路總局今年起修正「補助電動大客車作業要點」，甲類以每輛370萬元、乙類以每輛300萬元補助為上限，另有車輛配備具自駕等級設備、乙類低地板電動大客車等加碼補助，每輛最高可領720萬元。

交通部表示，截至去年底市區客運及公路客運電動大客車營運數量為1170輛，籌備中車輛約790輛。為持續推廣電動大客車，已核定公路總局所提「交通部公路總局補助電動大客車作業要點」，今年起甲類以每輛370萬元為上限、乙類以每輛300萬元為上限、車輛配備具自駕等級第三級以上者每輛再增加補助，以150萬元為上限。

交通部指出，為鼓勵業者儘早採購電動巴士，依照加碼規劃，2023年購買業者可再獲得200萬元補助，2024年減為150萬元，2025年僅剩100萬元。

交通部指出，相關補助要點也要求地方政府提供轄管充電站整體規劃、查核充電站安全規劃及會同消防/警政單位辦理消防及事故實體演練規劃等，並將會同經濟部、台電公司等單位辦理審查。另外，去年發布的「交通部電動大客車示範計畫車輛業者資格審查作業要點」也新增加強電動大客車電池組、電池芯生產製造品質管理及產品安全性驗證等，確保車輛營運安全。

交通部 巴士

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