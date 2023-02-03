女童感冒患急性鼻竇炎 醫推斷與整天戴口罩有關

台中市1名6歲女童，在罹患感冒半個月後，仍出現發燒、嚴重鼻塞等症狀，經就醫檢查為急性鼻竇炎，醫師推斷可能與整天佩戴口罩有關，呼籲家長讓孩子在家中適時透透氣，避免感染。

衛生福利部台中醫院今天召開記者會，小兒科主任陳敏恭會中表示，近期收治1名案例，張姓女子反映6歲女兒在感冒過後，雖然喉嚨痛、高燒等症狀陸續消失，但半個月後卻又開始出現發燒、嚴重鼻塞、流鼻水等症狀，經就醫檢查發現為急性鼻竇炎。

陳敏恭解釋，鼻竇在頭骨與鼻腔周圍，且有很多的竇口小管通往鼻腔，當細菌病毒引起鼻炎或鼻膜腫脹時，竇口被鼻腔黏液阻塞時，細菌在鼻竇中持續滋生，就會造成急性鼻竇炎。

他認為，急性鼻竇炎與其他呼吸道疾病都很類似，但最大的不同就是時間較長。一般流感或感冒的話，7天內感冒症狀就會趨緩或改善，但萬一合併急性鼻竇炎時，可能過了半個月，擤出來的鼻涕還一直是黃綠色的，就要懷疑可能是急性鼻竇炎。

COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情後，陳敏恭發現，兒童鼻竇炎的病例大幅增加，他推測，可能與整天配戴口罩的習慣有關，疫情之後，為了防止家戶感染，有些父母連孩子待在家，甚至睡覺時，也讓他們戴口罩，長期悶住呼吸道的結果，就讓鼻腔的細菌更容易在鼻竇中造成發炎。

陳敏恭建議，目前口罩政策有逐漸鬆綁的趨勢，家長不妨也適時地讓孩子的呼吸道「透個氣」。回到家時，不妨就解下口罩好好呼吸，而孩子因感冒出現流鼻水症狀時，在擤鼻涕時，要謹守「一次一邊」的原則，避免細菌或分泌物進入鼻竇造成感染。