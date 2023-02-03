外媒批「行人地獄」 汽車未禮讓行人罰3600元3月上路

我國交通亂象曾被外媒評論為「行人地獄」，根據交通部統計，去年汽車於行人穿越道未停讓行人共舉發3萬591件、未停讓行動不便者有4件，路口未禮讓行人也有1萬9765件，去年截至11月於路口因事故死亡行人更有166人。交通部預告修法，汽車行經行穿線不讓行人，不分大小型車，一律提高為最重3600元罰鍰，預計3月底上路。

交通部表示，鑑於行人事故及非號誌化路口事故率高，1月31日預告修正「違反道路交通管理事件統一裁罰基準及處理細則」第2條附表，若汽車行經行人穿越道不暫停讓行人先行通過，及轉彎時不暫停讓行人優先通行，將由現行小型車處罰2000元、大型車處罰2800元，一律提高為最高額3600元處罰（機車維持1200元）。

另外，若不暫停讓攜帶白手杖或導盲犬視覺功能障礙者先行通過，小型車由現行處罰3600元提高為4800元、大型車由現行處罰4500元提高為7200元（機車維持2400元）。

交通部說明，在提升非號誌化路口安全部分，若支線道車不讓幹線道車先行、少線道車不讓多線道車先行、車道數相同時、左方車不讓右方車先行，或是行經無號誌交叉路口及巷道不依規定或標誌、標線、號誌指示，例如遇「停」標誌/標字未停車再開，或遇閃光紅燈未停車再開，皆從現行處罰600元、900元提高為機車處罰1200元、小型車處罰1500元、大型車處罰1800元，並記違規點數1點。

交通部指出，此次修正草案有助促使汽機車駕駛人依規定暫停讓行人先行通過，及降低非號誌化路口事故風險，有其急迫性與必要性，將於預告期間蒐集各界意見後，與內政部於今年3月底前完成修法法制作業程序，完成後即可上路。