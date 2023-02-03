快訊

是你嗎？發票中獎清冊出爐 他僅花13元手續費中千萬

影／美國領空發現疑似中國大陸間諜氣球 目擊者拍到影像了

聽新聞
test
0:00 / 0:00

溫室氣體四項增量抵換措施 環團認為助益有限

聯合報／ 記者彭宣雅／台北即時報導
漁船集魚燈若改為LED也可成為農業溫室氣體增量抵換措施之一。本報資料照片
漁船集魚燈若改為LED也可成為農業溫室氣體增量抵換措施之一。本報資料照片

除了汰換電動運具外，環保署日前修法公告增加四項農業溫室氣體增量抵換措施，但環團認為助益有限。農業可抵換的溫室氣體量很少，且部分項目，原本就已經以公務預算汰換減量，再拿去抵換開發單位增加的量，實質對台灣加速減量行動，助益有限。

環保署依法要求「50公頃以上園區開發」、「工廠設立」及「天然氣以外之火力發電廠、汽電共生廠」等開發單位，要進行溫室氣體增量抵換，抵換比率每年至少10%，連續執行10年，目前有10案，一年需要82萬公噸噸二氧化碳當量。

目前可透過淘汰老舊機車換購電動機車，至今媒合2.4萬件；新增的四項農業溫室氣體增量抵換措施，包括燃煤或燃油設備改用生物質為燃料、汰換漁船舊集魚燈設備為發光二極體(LED)集魚燈設備、汰換老舊農機為電動農機、汰換既有增氧設備為高效率省電增氧設備等。

台大氣候變遷與永續發展國際學程兼任助理教授趙家緯表示，一年增量抵換大概需要80萬噸左右，但列出的農漁業，因為使用能源所產生的排放量大約305萬噸；所以，就算農漁業可全面汰換，其減量成效跟目前增量抵減來講，是不成比例的。

他表示，更要注意的是，目前已經針對農漁業減碳措施的公務預算補助，所以本來就會汰換了；因此，若其本來就可以減掉的排放量，拿過去抵銷環評新開發案增加的量，實質上對加速台灣減量行動助益有限；如同目前換電動機車的情形；政府已補助電動機車一萬元，而企業每台車多出1500元，就把碳權拿掉了；這樣「外加性」，環保署應該提出評估與檢討。

趙家緯表示，所謂「外加性」的意思，是沒辦法判斷消費者是因為企業多給了1500元補助，才願意購買電動機車；還是本來在政府已經補助了一萬元下，就已經願意購買了。

環境權保障基金會研究員林彥廷表示，他對目前抵換機制預作方式不太支持，主要不確認這樣的抵減方式，真的能控制私人運具或是漁船的增長嗎？建議開放給開發單位更多有想像力的抵換專案，比如共享機車、綠色運具、開發各種循環經濟的服務，這種替換雖然有帶來減碳效益（如同換鍋爐從燃煤轉燃氣），但並沒有減少運具，也沒有往循環經濟（只租不賣）的服務前進。

電動機車 環保署

延伸閱讀

影／環團打造再生能源發電燈藝 呼籲政府大型活動減碳

環團打造再生能源發電燈藝參與燈會 籲大型活動減排

環團批台灣離岸風機ESG做半套」記者會

加速溫室氣體減量力道 汰換舊農機具也可抵換溫室氣體

相關新聞

是你嗎？發票中獎清冊出爐 他僅花13元手續費中千萬

財政部賦稅署今（3）日公布去年11-12月期統一發票中獎清冊，1,000萬元特別獎共開出15張，200萬元特獎共14張。...

3大都會生活圈享通勤通學月票優惠 可搭5類運具

交通部規劃「行政院促進公共運輸使用方案」推動公共運輸月票，北、中、南3大都會生活圈都可享通勤、通學月票優惠，可搭台鐵、公...

外媒批「行人地獄」 汽車未禮讓行人罰3600元3月上路

我國交通亂象曾被外媒評論為「行人地獄」，根據交通部統計，去年汽車於行人穿越道未停讓行人共舉發3萬591件、未停讓行動不便...

「收納女王」不整理獲熱議 她點出這5項思考

《華盛頓郵報》於今（2023）年1月26日刊登出一篇對「收納教主」近藤麻里惠的專訪。報導中提到麻里惠自從2021年生下第三個孩子後，似乎有點疲憊不堪，甚至坦言自己的家「現在有點亂」，報導中有一段內容描述麻里惠的心路歷程：

公共運輸月票2大方案 交通部申請、規範計畫2月底出爐

六都市長昨天出席行政院院會談到公共運輸月票，交通部表示，公路總局已邀集各縣巿交通首長座談，整體方案包括通勤通學公共運輸優...

北美極渦寒潮爆發 鄭明典：24小時內加拿大紐英倫極冷事件將出現

「北美極渦寒潮爆發！」中央氣象局長鄭明典在臉書表示，北美的氣象播報已經很習慣使用「極渦」（polar vortex）這個...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。