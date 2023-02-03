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安心社企捐贈高榮台南分院醫療專用車 助居家醫療服務

聯合報／ 記者周宗禎／台南即時報導
高榮南院副院長潘潔慧(左)感謝安心社會企業公司董事長王玉飛(右)捐贈社區醫療專用車。圖／院方提供
高榮南院副院長潘潔慧(左)感謝安心社會企業公司董事長王玉飛(右)捐贈社區醫療專用車。圖／院方提供

安心社會企業公司董事長王玉飛今天捐贈一輛8人座醫療專用車給高雄榮民總醫院台南分院，肯定院方醫療照護服務，輸送居家醫療、護理、營養及送藥等社區醫療服務資源，期盼照顧到需要照顧的弱勢民眾，社區醫療服務工作能更完善。

副院長潘潔慧代表受贈，回贈感謝狀，醫院一級主管及同仁在場見證。院方表示，王玉飛感謝高榮南院附設護理之家，讓三姊在生命最後2年獲得優質的照護及生命尊嚴，銘記在心，與高榮南院員工閒聊時，得知醫院車輛老舊需汰換，本著取之於社會，用之於社會的態度，表達捐贈醫療專用車意願，充裕醫院社區醫療車資源造福弱勢長者，有助提升就醫便捷性覺得十分有意義。

潘潔慧感謝王董事長捐贈醫療專用車，「將愛轉換為具體溫情傳遞到社會角落，對於王董事長行善的理念和仁風義行，特表感佩」。她說，醫院以積極打造溫馨、精緻與優質醫療照護為宗旨，服務成效受肯定，也將持續推動社區醫療服務，提供最完善的社區醫療照護。

高榮南院副院長潘潔慧感謝董事長王玉飛捐贈社區醫療專用車。圖／院方提供
高榮南院副院長潘潔慧感謝董事長王玉飛捐贈社區醫療專用車。圖／院方提供

台南 榮民

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