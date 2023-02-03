高雄用水調度嚴峻 水利局：建請中央水情轉綠燈
高屏溪水量持續下探，高雄市水利局表示，今年冬天南部降雨少，水源調度嚴峻，高雄在維持公共正常供水之餘還要支持台南用水，建議中央將高雄水情燈號調整為代表水情提醒的綠燈，近期將引水注入澄清湖水庫，維持8成蓄水量。
高雄目前是正常供水的藍燈，後面依序為綠燈（水情提醒）、黃燈（減壓供水）、橙燈（減量供水）及紅燈（分區供水），台南已經切換成黃燈，嘉義進入綠燈。
高屏溪攔河堰川流量降至每秒9.1立方公尺，澄清湖水庫可儲水263萬噸，不過目前庫容量降至63.5％，水量降至167 萬噸。水利局指出，近期將引水注入澄清湖，維持8成蓄水率以利穩定供水。
水利局呼籲，民眾要將洗菜水拿來澆花，洗衣改用節水模式、關緊水龍頭，養成節水好習慣，節約枯水期的公共用水支出。南水局表示，水利署預計2月7日召開會議討論南部水情，也會建議將水情燈號調整為綠燈。
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