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清明連假離島航線15萬個座位 6日上午9點起開放訂票

聯合報／ 記者周湘芸／台北即時報導
澎湖、金門、馬祖三離島管制航線3月31日至4月6日為期7天為航空疏運期，將提供1452架次，共15萬2242個座位數。本報資料照片
澎湖、金門、馬祖三離島管制航線3月31日至4月6日為期7天為航空疏運期，將提供1452架次，共15萬2242個座位數。本報資料照片

今年清明節有5天連假，交通部民用航空局今宣布，澎湖、金門、馬祖三離島管制航線3月31日至4月6日為期7天為航空疏運期，將提供1452架次，共15萬2242個座位數，2月6日上午9時起開放訂位。

民航局規畫，今年清明節假期為4月1日至4月5日，3月31日至4月6日為航空疏運期，連假仍以澎湖、金門及馬祖等離島航線為疏運重點，在各航線運能提供方面，澎湖航線有740架次、7萬9482個座位數；金門航線512架次、5萬9048個座位數；馬祖航線200架次、1萬3712個座位數，已要求航空公司持續注意訂位狀況，並視需求適時增班。

民航局提醒，此次清明節連假，於尖峰時段3月31日至4月3日台灣出發往離島方向，及4月3日至4月6日離島出發回台灣方向機票，均會加註「限當日當班次」、「逾期作廢」使用限制，以使有限空運資源獲得更有效利用。旅客如因故無法搭乘原訂航班，務必於航班起飛前取消訂位，並至原開票處依原機票規定辦理退票。

航線 馬祖 清明節

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