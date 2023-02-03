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衛福部公告嬰兒配方食品標示事項 違者最高開罰300萬元

聯合報／ 記者沈能元／台北即時報導
母乳是嬰兒的天然食品，更是最佳營養來源，衛福部長期透過母嬰親善醫院、坐月子中心等處推廣、宣導母乳哺育。圖／ingimage
母乳是嬰兒的天然食品，更是最佳營養來源，衛福部長期透過母嬰親善醫院、坐月子中心等處推廣、宣導母乳哺育。圖／ingimage

衛福部食藥署最新公告訂立「嬰兒與較大嬰兒配方食品應加標示事項」，要求嬰兒與較大嬰兒配方食品容器或外包裝，不得有「人乳化」、「母乳化」或優於母乳等同意義詞句，且不得有嬰兒圖片及使產品變得理想化圖片及文字。同時修正包裝母嬰辨識標記圖像字樣，從「餵母乳的嬰兒最健康」，修正為「母乳是嬰兒最佳營養來源」，新制2025年1月1日正式上路，違者依食品安全衛生管理法，最高處300萬元罰緩。

食藥署食品組科長江仟琦說，有關「嬰兒與較大嬰兒配方食品應加標示事項」原先分散在4個不同公告，如今撤除原先公告，整併現行規定訂立新制，此於110年7月曾召開嬰兒與較大嬰兒配方食品業者說明會，並於同年9月預告，但因修正辨識標記圖像字樣，去年8月第二次預告，今年2月1日正式公告訂定，而產品製造日期於本規定生效前者，得繼續販賣至其有效日期屆至為止。

江仟琦說，新制為修正辨識標記圖像字樣，從原先字樣「餵母乳的嬰兒最健康」，但參考食品法典委員會（Codex）規範，將字樣修正為「母乳是嬰兒最佳營養來源」，而給予食品業者更改緩衝期。目前國內嬰兒與較大嬰兒配方查驗登記食品共135項，業者均符合相關規定，但若業者屆期未更改，將依食安法處3萬至300萬元罰鍰，並立即下架予以修正。

「嬰兒與較大嬰兒配方食品應加標示事項」內容除包裝食品標示事項外，還需標示若產品每100大卡熱量含鐵質未滿1毫克，應標示「嬰兒食用時，應注意補充鐵質」或等同意義詞句，而每100大卡熱量含鐵質在1毫克以上產品，應標示「添加鐵質之嬰兒配方食品」或等同意義之詞句。 以及產品開封前及開封後的保存方法，與產品使用方法及用量。

另如粉狀產品應標示盛滿所附量匙一匙的重量，並標示沖泡時所需之產品量及水量。而濃縮液態產品，應標示「食用前須加水調製」或等同意義的詞句及稀釋時所需產品量及水量。

江仟琦說，相關產品容器或外包裝也應標示以母乳餵哺嬰兒優點聲明，並不得有「人乳化」、「母乳化」或優於母乳等同意義詞句，且不得有嬰兒圖片及使產品變得理想化的圖片及文字。此現行規定於民國75年已公告，提醒新手媽媽應優先哺餵母乳，若無法哺餵才以配方食品取代。

國健署婦幼組副組長蔡維誼說，母乳是嬰兒的天然食品，更是最佳營養來源，長期透過母嬰親善醫院、坐月子中心等處推廣、宣導母乳哺育，增加哺乳媽媽對母乳的認知及親餵的能力，但要選擇親餵或使用配方奶，仍須由媽媽做出最後的決定。而在照顧嬰兒時，爸爸也應盡一份心力，2月1日起推出實體爸爸手冊，結合多位新手爸爸的照顧經驗，有需要的新手爸爸可到各醫療院所、各縣市衛生局索取。

衛福部最新公告訂立「嬰兒與較大嬰兒配方食品應加標示事項」，並修正包裝母嬰辨識標記圖像字樣為「母乳是嬰兒最佳營養來源」。圖／取自食藥署網站
衛福部最新公告訂立「嬰兒與較大嬰兒配方食品應加標示事項」，並修正包裝母嬰辨識標記圖像字樣為「母乳是嬰兒最佳營養來源」。圖／取自食藥署網站

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