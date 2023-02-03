台中大里仁愛醫院 今發送住院病童「Happy兔」小提燈

元宵節即將到來，台中市大里仁愛醫院院長郭振華、護理部主任陳美玲等醫護人員今天到兒童病房，發送市府的「Happy兔」小提燈及表達祝福，小朋友收到都非常驚喜、開心，並與醫護合影。

大里仁愛醫院表示，市長盧秀燕考量部分孩童因疾病而無法參與，特別委託各醫院協助發送市府「Happy兔」小提燈給住院病童，散播過節氣氛與傳遞祝福。

病童家長王媽媽表示，對於市府及醫院在新春及元宵期間關心住院病童，感到非常窩心，感謝市府的美意及醫院的祝福，希望孩子們都能早日康復，和大家健康地一起提燈籠，回到溫暖的家。