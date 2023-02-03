快訊

獨／桃捷收炸彈恐嚇信 目的為阻瑞士參訪團來台

月經愛愛更易高潮是真的！性學博士許藍方授「性高潮秘訣」3關鍵

緬甸政變兩年：專訪被軍方性侵的記者

影／水情吃緊高雄暫停供水台南 黃偉哲：儲水能到6月後

聯合報／ 記者周宗禎／台南即時報導
高雄暫停越域引水供應台南。黃偉哲（前右二）表示台南儲水能撐到6月後。記者周宗禎／攝影
高雄暫停越域引水供應台南。黃偉哲（前右二）表示台南儲水能撐到6月後。記者周宗禎／攝影

水情吃緊，高屏溪流量創歷年同期新低，高雄支援台南供水的「越域引水」暫停，引發關切。

台南市長黃偉哲上午表示，只有南高屏通力合作、才能有效因應缺水問題。台南市水情雖較嚴峻，但因嘉南平原高達2萬公頃水稻休耕，加上市政府過去兩個多月力推節水，即使高雄不支援台南，預估台南用水到六月沒有問題。

黃偉哲說，光是嘉南平原水稻休耕，就為南部地區節省1.5億到1.8億公噸的水量，「要是嘉南平原沒有休耕的話，現在我們的水庫都已經沒有水了」。因為嘉南平原今年水稻休耕，即使高雄暫停供水，目前看來影響不會很大。不過他還是要呼籲民眾節約民生用水，洗車、洗馬路等等民生用水，希望可以多使用市政府提供的再生水。

高雄市原支援台南每日10萬噸清水，減少南化水庫出水量。黃偉哲表示，台南市有水庫高雄、屏東都有大量地面水、伏流水，相信南高屏相互支援，能夠將缺水的影響衝擊降到最低。

南部去年降雨量為近30年來最低，高雄與台南共用南化水庫目前蓄水率降到6成4。高雄目前供水正常，台南水情亮黃燈，兩市共用南化水庫，高雄去年自旗山溪甲仙攔河堰越域引水，蓄存南化水庫累計1.8億噸，今流量僅每秒1.85立方公尺，水利署南水局暫停越域引水，全面下放作為農業灌溉。

南化水庫 台南市長 黃偉哲

延伸閱讀

影／疫情衝擊地方經濟 黃偉哲籲政府重視「護家群山」

投資高達72億 台南城西焚化爐更新BOT完成簽約 3年完工

英國國寶級肖像展倒數1個月 奇美博物館推優惠

影／六都市長茶敘 陳建仁指示鄭文燦擔任溝通協調窗口

相關新聞

劇烈胸痛如刀割！ 非裔男確診後爆出急性主動脈剝離 拖延恐喪命

一名35歲的非裔男性，日前確診新冠肺炎，陸續出現胸痛、抽血異常等狀況，起初醫師懷疑心肌梗塞、心肌炎，給予消炎止痛藥治療，...

把握好天氣 補班日中北部轉陣雨、元宵節建議帶雨具

目前大致為秋冬常見的東北季風天氣型態，天氣風險公司天氣分析師李至晟說，只是時序進入春天，這次的強度較弱，不僅迎風面的降雨...

早起好處多！高僧清晨就全醒 透露秘訣「花一分鐘做這些事」

在寒冷的冬天，許多人常常一覺醒來，仍捨不得離開溫暖的被窩，想說再睡個幾分鐘就好。不過，近來日本多摩美術大學教授，同時也是建功寺住職的枡野俊明，就在媒體「PRESIDENT Online」撰文，指出該怎麼擺脫醒來卻還是貪睡的習慣，並分析有什麼好處。

公共運輸月票2大方案 交通部申請、規範計畫2月底出爐

六都市長昨天出席行政院院會談到公共運輸月票，交通部表示，公路總局已邀集各縣巿交通首長座談，整體方案包括通勤通學公共運輸優...

水情嚴峻 陳其邁建議經濟部考慮調整水情燈號

前副總統陳建仁轉任行政院長下鄉首站，即扺達高雄關心螺絲產業困境，陪同參訪的高雄市長陳其邁十分感激，指已準備許多問題，希望...

影／水情吃緊高雄暫停供水台南 黃偉哲：儲水能到6月後

水情吃緊，高屏溪流量創歷年同期新低，高雄支援台南供水的「越域引水」暫停，引發關切。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。