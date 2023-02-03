影／水情吃緊高雄暫停供水台南 黃偉哲：儲水能到6月後
水情吃緊，高屏溪流量創歷年同期新低，高雄支援台南供水的「越域引水」暫停，引發關切。
台南市長黃偉哲上午表示，只有南高屏通力合作、才能有效因應缺水問題。台南市水情雖較嚴峻，但因嘉南平原高達2萬公頃水稻休耕，加上市政府過去兩個多月力推節水，即使高雄不支援台南，預估台南用水到六月沒有問題。
黃偉哲說，光是嘉南平原水稻休耕，就為南部地區節省1.5億到1.8億公噸的水量，「要是嘉南平原沒有休耕的話，現在我們的水庫都已經沒有水了」。因為嘉南平原今年水稻休耕，即使高雄暫停供水，目前看來影響不會很大。不過他還是要呼籲民眾節約民生用水，洗車、洗馬路等等民生用水，希望可以多使用市政府提供的再生水。
高雄市原支援台南每日10萬噸清水，減少南化水庫出水量。黃偉哲表示，台南市有水庫高雄、屏東都有大量地面水、伏流水，相信南高屏相互支援，能夠將缺水的影響衝擊降到最低。
南部去年降雨量為近30年來最低，高雄與台南共用南化水庫目前蓄水率降到6成4。高雄目前供水正常，台南水情亮黃燈，兩市共用南化水庫，高雄去年自旗山溪甲仙攔河堰越域引水，蓄存南化水庫累計1.8億噸，今流量僅每秒1.85立方公尺，水利署南水局暫停越域引水，全面下放作為農業灌溉。
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