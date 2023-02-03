快訊

緬甸政變兩年：專訪被軍方性侵的記者

第一個任期都還沒做完！美30歲女議員遭連開多槍陳屍車內

第1代「全新未拆封」iPhone拍賣 他估成交價上看148萬台幣

台中6歲女童感冒併發急性鼻竇炎 竟是口罩惹禍

聯合報／ 記者趙容萱／台中即時報導
醫師陳敏恭（右）邀6歲女童（中）宣導，隨著口罩令鬆綁，不妨適時讓孩子鬆口罩。圖／台中醫院提供
醫師陳敏恭（右）邀6歲女童（中）宣導，隨著口罩令鬆綁，不妨適時讓孩子鬆口罩。圖／台中醫院提供

衛福部台中醫院小兒科醫師陳敏恭今天說，最近收治一名6歲女童在感冒後半個月，竟罹急性鼻竇炎，研判是女童長期戴口罩悶住呼吸道，鼻涕過量、鼻膜腫脹，且戴口罩容易過度乾燥進而堵住鼻竇出口，導致急性鼻竇炎也跟著來。

陳敏恭說明，鼻竇在頭骨與鼻腔周圍，且有很多的竇口小管通往鼻腔，當細菌病毒引起鼻炎或鼻膜腫脹時，竇口被鼻腔黏液阻塞時，細菌在鼻竇中持續滋生，就會造成急性鼻竇炎。

陳敏恭認為，急性鼻竇炎與其他呼吸道疾病都很類似，一般流感或感冒七天內症狀就會緩解，但萬一合併急性鼻竇炎時，可能過了半個月，擤出來的鼻涕還一直是黃綠色的，就要懷疑可能是急性鼻竇炎。

陳敏恭說，疫情後，兒童鼻竇炎病例整整多了一倍以上，可能與整天配載口罩的習慣有關，尤其是部份呼吸道敏感兒童的父母連孩子睡覺時也讓他們戴口罩，長期悶住呼吸道的結果，就讓鼻腔的細菌更容易在鼻竇中造成發炎。

陳敏恭認為，口罩政策逐漸鬆綁，家長不妨適時讓孩子「透個氣」，回到家時，不妨就讓孩子解下口罩好好呼吸。孩子出現流鼻水症狀時，擤鼻涕時，要謹守「一次一邊」的原則，避免細菌或分泌物進入鼻竇。

陳敏恭建議家長，可以在孩子感冒時，用生理食鹽水來沖洗鼻腔的分泌物，一天二至四次，如果孩子年紀太小，也可以在洗澡時，趁著小孩洗頭、洗臉順便協助小孩清潔鼻腔的分泌物。最後，小孩的房間也盡量避免過度乾燥，濕度最好維持在50%到60%之間，較不會引起鼻腔的不適。陳醫師認為這些方法，都能降低病毒進入鼻腔的機率，讓孩子不會急性鼻竇炎「纏上身」。

醫師陳敏恭（右）邀6歲女童（中）宣導，隨著口罩令鬆綁，不妨適時讓孩子鬆口罩。圖／台中醫院提供
醫師陳敏恭（右）邀6歲女童（中）宣導，隨著口罩令鬆綁，不妨適時讓孩子鬆口罩。圖／台中醫院提供

口罩 感冒

延伸閱讀

室內口罩解封指揮中心突縮手 公衛專家曝最可能原因

沈榮津組口罩國家隊 一戰成名

室內口罩解封再等等！台灣延後宣布 日本文科省大臣也秒改口

拚新冠肺炎降級 同步國際解除緊急狀態？王必勝：5月有重大改變

相關新聞

劇烈胸痛如刀割！ 非裔男確診後爆出急性主動脈剝離 拖延恐喪命

一名35歲的非裔男性，日前確診新冠肺炎，陸續出現胸痛、抽血異常等狀況，起初醫師懷疑心肌梗塞、心肌炎，給予消炎止痛藥治療，...

把握好天氣 補班日中北部轉陣雨、元宵節建議帶雨具

目前大致為秋冬常見的東北季風天氣型態，天氣風險公司天氣分析師李至晟說，只是時序進入春天，這次的強度較弱，不僅迎風面的降雨...

早起好處多！高僧清晨就全醒 透露秘訣「花一分鐘做這些事」

在寒冷的冬天，許多人常常一覺醒來，仍捨不得離開溫暖的被窩，想說再睡個幾分鐘就好。不過，近來日本多摩美術大學教授，同時也是建功寺住職的枡野俊明，就在媒體「PRESIDENT Online」撰文，指出該怎麼擺脫醒來卻還是貪睡的習慣，並分析有什麼好處。

公共運輸月票2大方案 交通部申請、規範計畫2月底出爐

六都市長昨天出席行政院院會談到公共運輸月票，交通部表示，公路總局已邀集各縣巿交通首長座談，整體方案包括通勤通學公共運輸優...

水情嚴峻 陳其邁建議經濟部考慮調整水情燈號

前副總統陳建仁轉任行政院長下鄉首站，即扺達高雄關心螺絲產業困境，陪同參訪的高雄市長陳其邁十分感激，指已準備許多問題，希望...

台中6歲女童感冒併發急性鼻竇炎 竟是口罩惹禍

衛福部台中醫院小兒科醫師陳敏恭今天說，最近收治一名6歲女童在感冒後半個月，竟罹急性鼻竇炎，研判是女童長期戴口罩悶住呼吸道...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。