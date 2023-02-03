台中6歲女童感冒併發急性鼻竇炎 竟是口罩惹禍

衛福部台中醫院小兒科醫師陳敏恭今天說，最近收治一名6歲女童在感冒後半個月，竟罹急性鼻竇炎，研判是女童長期戴口罩悶住呼吸道，鼻涕過量、鼻膜腫脹，且戴口罩容易過度乾燥進而堵住鼻竇出口，導致急性鼻竇炎也跟著來。

陳敏恭說明，鼻竇在頭骨與鼻腔周圍，且有很多的竇口小管通往鼻腔，當細菌病毒引起鼻炎或鼻膜腫脹時，竇口被鼻腔黏液阻塞時，細菌在鼻竇中持續滋生，就會造成急性鼻竇炎。

陳敏恭認為，急性鼻竇炎與其他呼吸道疾病都很類似，一般流感或感冒七天內症狀就會緩解，但萬一合併急性鼻竇炎時，可能過了半個月，擤出來的鼻涕還一直是黃綠色的，就要懷疑可能是急性鼻竇炎。

陳敏恭說，疫情後，兒童鼻竇炎病例整整多了一倍以上，可能與整天配載口罩的習慣有關，尤其是部份呼吸道敏感兒童的父母連孩子睡覺時也讓他們戴口罩，長期悶住呼吸道的結果，就讓鼻腔的細菌更容易在鼻竇中造成發炎。

陳敏恭認為，口罩政策逐漸鬆綁，家長不妨適時讓孩子「透個氣」，回到家時，不妨就讓孩子解下口罩好好呼吸。孩子出現流鼻水症狀時，擤鼻涕時，要謹守「一次一邊」的原則，避免細菌或分泌物進入鼻竇。