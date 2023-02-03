他打第3劑胸悶、胸痛 量血壓竟飆160

新冠肺炎逐漸流感化，指揮中心日前規畫，未來每年仍要施打新冠疫苗，不過心臟內科醫師表示，感染新冠肺炎、施打疫苗後，也可能出現血壓波動的情況，近日更有高血壓患者打完疫苗後，血壓飆到160mmHg，呼籲民眾平時仍要做好血壓控制，並定期就醫追蹤。

國泰醫院心臟內科主治醫師郭志東分享一名案例，一名50多歲男性患者，本身有高血壓、糖尿病史，血壓平時都維持在120、130mmHg左右，之前已施打過1、2劑新冠疫苗，後續施打第3劑疫苗，卻出現胸悶、胸痛情況，更發現血壓飆至160mmHg。

郭志東表示，經問診患者飲食、生活作息無重大改變，而是打疫苗後症狀才陸續出現，研判應與此事有關。他指出，心血管患者無論確診新冠肺炎或施打疫苗，可能使血壓有明顯變化，屬於生理性壓力，該名患者經藥物調整，服用3至6個月後減緩高血壓，並恢復到過往藥物劑量。

郭志東說，三高患者碰到天氣變冷或牙痛、感冒服用消炎止痛藥等，都可能使血壓飆高，若排除外在因素、誘發因子後，血壓多半可以恢復以往。由於三高患者屬於新冠肺炎易重症族群，仍建議施打疫苗，後續定期就醫追蹤，監測是否出現血壓、心律不整等心血管問題。

根據國民健康署資料，血壓低於120/80mmHg，可每年至少量1次；血壓介於120/80-130/80mmHg，須改善生活型態；血壓超過130/80mmHg，應與醫師討論接受治療。