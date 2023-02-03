公共運輸月票2大方案 交通部申請、規範計畫2月底出爐

六都市長昨天出席行政院院會談到公共運輸月票，交通部表示，公路總局已邀集各縣巿交通首長座談，整體方案包括通勤通學公共運輸優惠及觀光景點公共運輸提升兩大主軸，預計2月底前完成方案相關申請及計畫規畫規範，提供給六都及相關縣巿府，並協助地方政府盡速規畫、提出申請計畫。

交通部王國材昨天出席行政院會表示，北北基桃、中彰投、南高屏通勤月票已納入「疫後強化經濟與社會靱性及全民共享經濟成果特別條例」，會用特別預算處理，請六都市長多支持特別條例。

交通部指出，受新冠肺炎影響，許多民眾轉為使用私人運具，造成公共運輸運量大幅下降，公共運輸為一般民眾日常通勤通學倚賴的交通工具，政府有必要對於使用公共運輸的通勤通學族提供更多的照顧，減輕其交通費用上的負擔，配合立法院審議中的特別條例，已擬訂「行政院促進公共運輸使用方案」推動辦理。

交通部說，目前方案初步規畫2大方向，三大都會生活圈（北北基桃、中彰投、南高屏）生活環境條件緊密連結，規畫通勤通學月票優惠措施，例如北北基桃1200月票，可搭乘公車、客運、捷運、台鐵及公共自行車等運具；其他縣市可依單一縣市或與鄰近縣市緊密程度來規畫通勤通學公共運輸票證優惠方案。

在鼓勵公共運輸觀光旅遊部分，規劃提升台灣好行景點接駁觀光公車服務及宜花東地區觀光便利行服務，提供優惠促銷方案並擴大整合行銷宣傳，強化旅遊便利性與景點串聯功能。