快訊

第一個任期都還沒做完！美30歲女議員遭連開多槍陳屍車內

第1代「全新未拆封」iPhone拍賣 他估成交價上看148萬台幣

麥卡錫成美中衝突引信 美學者：對台應回歸非官方關係

公共運輸月票2大方案 交通部申請、規範計畫2月底出爐

聯合報／ 記者周湘芸／台北即時報導
公共運輸通勤月票規畫納入公車、客運、捷運、台鐵及公共自行車等運具。本報資料照片
公共運輸通勤月票規畫納入公車、客運、捷運、台鐵及公共自行車等運具。本報資料照片

六都市長昨天出席行政院院會談到公共運輸月票，交通部表示，公路總局已邀集各縣巿交通首長座談，整體方案包括通勤通學公共運輸優惠及觀光景點公共運輸提升兩大主軸，預計2月底前完成方案相關申請及計畫規畫規範，提供給六都及相關縣巿府，並協助地方政府盡速規畫、提出申請計畫。

交通部王國材昨天出席行政院會表示，北北基桃、中彰投、南高屏通勤月票已納入「疫後強化經濟與社會靱性及全民共享經濟成果特別條例」，會用特別預算處理，請六都市長多支持特別條例。

交通部指出，受新冠肺炎影響，許多民眾轉為使用私人運具，造成公共運輸運量大幅下降，公共運輸為一般民眾日常通勤通學倚賴的交通工具，政府有必要對於使用公共運輸的通勤通學族提供更多的照顧，減輕其交通費用上的負擔，配合立法院審議中的特別條例，已擬訂「行政院促進公共運輸使用方案」推動辦理。

交通部說，目前方案初步規畫2大方向，三大都會生活圈（北北基桃、中彰投、南高屏）生活環境條件緊密連結，規畫通勤通學月票優惠措施，例如北北基桃1200月票，可搭乘公車、客運、捷運、台鐵及公共自行車等運具；其他縣市可依單一縣市或與鄰近縣市緊密程度來規畫通勤通學公共運輸票證優惠方案。

在鼓勵公共運輸觀光旅遊部分，規劃提升台灣好行景點接駁觀光公車服務及宜花東地區觀光便利行服務，提供優惠促銷方案並擴大整合行銷宣傳，強化旅遊便利性與景點串聯功能。

公共運輸 交通部 行政院

延伸閱讀

再喊話中央擴大補助 侯友宜：交通運輸不是以營利為目的

基隆四接爭議 台電：東移方案已最大化保護生態

行政院會拋交通月票 蔣萬安提四點：中央擴大補貼、永續財源

安坑輕軌獲交通部核發營運許可 2月10日通車

相關新聞

劇烈胸痛如刀割！ 非裔男確診後爆出急性主動脈剝離 拖延恐喪命

一名35歲的非裔男性，日前確診新冠肺炎，陸續出現胸痛、抽血異常等狀況，起初醫師懷疑心肌梗塞、心肌炎，給予消炎止痛藥治療，...

把握好天氣 補班日中北部轉陣雨、元宵節建議帶雨具

目前大致為秋冬常見的東北季風天氣型態，天氣風險公司天氣分析師李至晟說，只是時序進入春天，這次的強度較弱，不僅迎風面的降雨...

早起好處多！高僧清晨就全醒 透露秘訣「花一分鐘做這些事」

在寒冷的冬天，許多人常常一覺醒來，仍捨不得離開溫暖的被窩，想說再睡個幾分鐘就好。不過，近來日本多摩美術大學教授，同時也是建功寺住職的枡野俊明，就在媒體「PRESIDENT Online」撰文，指出該怎麼擺脫醒來卻還是貪睡的習慣，並分析有什麼好處。

公共運輸月票2大方案 交通部申請、規範計畫2月底出爐

六都市長昨天出席行政院院會談到公共運輸月票，交通部表示，公路總局已邀集各縣巿交通首長座談，整體方案包括通勤通學公共運輸優...

水情嚴峻 陳其邁建議經濟部考慮調整水情燈號

前副總統陳建仁轉任行政院長下鄉首站，即扺達高雄關心螺絲產業困境，陪同參訪的高雄市長陳其邁十分感激，指已準備許多問題，希望...

台中6歲女童感冒併發急性鼻竇炎 竟是口罩惹禍

衛福部台中醫院小兒科醫師陳敏恭今天說，最近收治一名6歲女童在感冒後半個月，竟罹急性鼻竇炎，研判是女童長期戴口罩悶住呼吸道...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。