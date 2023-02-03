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疫後首場觀光節帶動產業 賴清德：觀光正是春暖花開時

聯合報／ 記者周湘芸／台北即時報導
副總統賴清德（右三）上午在交通部觀光局長張錫聰（左一）、行政院政委張景森（左二）、交通部長王國材（右二）、台灣觀光協會會長葉菊蘭（右一）陪同下出席2023觀光節慶祝大會，一起參加啟動儀式。記者蘇健忠／攝影
副總統賴清德（右三）上午在交通部觀光局長張錫聰（左一）、行政院政委張景森（左二）、交通部長王國材（右二）、台灣觀光協會會長葉菊蘭（右一）陪同下出席2023觀光節慶祝大會，一起參加啟動儀式。記者蘇健忠／攝影

交通部觀光局今天在台北圓山大飯店舉行「2023年觀光節慶祝大會頒獎典禮」，感謝及表彰110名國內外各觀光產業團體及從業人員，並由副總統賴清德出席活動頒發「台灣觀光特別貢獻獎」給財團法人台灣觀光協會會長葉菊蘭及麗寶集團董事長吳寶田。賴清德表示，現在正是觀光春暖花開的時候，帶動觀光產業才能照顧中小店家、庶民生活。

賴清德今出席2023年觀光節慶祝大會向觀光業界表達感謝，也是疫情後首場觀光節活動。他表示，全球金融研究機構指出2023年全球景氣不會太好，但就他看來，觀光正是春暖花開的時候，台灣去年國境開放，行政院長陳建仁上任後也會盤點很多防疫措施，包括開放口罩等，逐步邁向正常生活。

賴清德也說，觀光產業發展對經濟庶民生活重要，不是每個人都有辦法去科技園區當工程師，觀光產業才能照顧中小店家。蔡英文總統在強化台灣經濟韌性的7項工作中，納入1項針對觀光產業，除了產品品質要提升，服務品質也要提升，台灣過去多是重視outbound，現在也要inbound並重，布局全球。

交通部長王國材指出，疫情期間交通部透過「打造魅力景點、整備主題旅遊、優化產業環境、推展數位體驗、廣拓觀光客源」五大策略，完成觀光前瞻亮點建設，獎勵包裝精緻旅遊、多元主題旅遊，並輔導產業數位轉型，透過推動17個觀光圈，加強跨域合作。疫後將以日韓、新南向為首波推廣市場，期待今年達來台旅客600萬人次目標。

葉菊蘭、吳寶田今於會中獲頒「台灣觀光特別貢獻獎」。其中，葉菊蘭時任交通部長曾提出「21 世紀台灣發展觀光新戰略」及「觀光客倍增計畫」，制定台灣第一部《觀光政策白皮書》，20年後於台灣觀光協會撰擬《Taiwan Tourism 2030 台灣觀光政策白皮書》，以「觀光立國」為發展願景，擘劃未來10年發展藍圖及目標。

吳寶田打造本土飯店品牌福容大飯店，並連續5年獲得英國非營利組織「世界品牌論壇」表揚「世界品牌獎」。另創建麗寶樂園渡假區，總投資金額超過百億，創下一年千萬人次造訪，帶動周邊產業發展，並於墾丁、淡水漁人碼頭、東北角福隆等地區支持政府興建公共建設。

交通部長 賴清德 品牌

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