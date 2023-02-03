媽媽的願望 婦罹「癌王」為愛抗癌 如願參加小兒子婚禮

台灣胰臟醫學會與台中榮總合作，今起舉辦一個月的「希望延續、化險為胰」胰臟癌病友故事展。台中榮總血液腫瘤科林欣辰分享，五年前王姓女子因背痛就醫，查出竟是有「癌王」之稱的胰臟癌晚期，她勇敢抗癌，接受組合化療，讓她如願在三年後參加小兒子的結婚典禮。

台灣癌症登記報告顯示，胰臟癌已連兩年蟬連十大癌症死因第七位，每年奪走約2500人性命，且其中逾85%患者為晚期、平均五年存活率僅5%，因此有「癌王」之稱。

台中榮總院長陳適安說，胰臟癌治療照護包含手術、化療、放療、疼痛管理和營養支持等，院內在2015年7月成立胰臟癌團隊，納入多專科團隊照護，提升診療照護品質，並精進治療與照護，為病患量身訂定治療計劃，透過手術、放化療、基因檢測精準醫療、甚至是最新的細胞治療等。

台灣胰臟醫學會理事長林肇堂說，胰臟癌早期症狀不易發現，即便出現腹脹、悶痛，也易被誤判為腸胃道疾病，延誤最佳就醫時機，提醒若有家族史、胰臟發炎、糖尿病等高風險，如出現長期腹痛、食慾不振、體重減輕等症狀，要立即就醫診斷。

林欣辰分享，另一名蔡姓女退休族在去年七月確診晚期胰臟癌，且肝轉移，蔡女擔心病情不樂觀，深夜偷偷哭泣，後與醫師及家人討論後，選擇能在門診就完成的組合式化療治療，每2周打一次，治療後至今已逾一年，病情穩定，時常與家人一起去旅遊，珍惜得來不易的時光。

台中榮總血液腫瘤科醫師石宇軒說，目前已有許多藥物可選擇，國際治療指引建議組合式化療為首選，醫師會根據患者狀況，討論後選擇適合患者的治療組合，並透過調整劑量等降低化療副作用，另有心理諮商師、社工協助患者克服心理障礙。