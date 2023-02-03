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影／環團打造再生能源發電燈藝 呼籲政府大型活動減碳

攝影中心／ 記者余承翰／台北即時報導
「2023台灣燈會」在本周末即將開幕，綠色和平打造首座100％再生能源發電燈藝「歡迎光零」（You are the light），綠色和平氣候與能源專案主任張皪心（右）、民眾黨立委邱臣遠（中）、新北市環保局低碳中心主任李俊毅（左）出席記者會，一同呼籲中央與地方的大型活動也要減少碳排，邁向淨零。記者余承翰／攝影
「2023台灣燈會」在本周末即將開幕，綠色和平打造首座100％再生能源發電燈藝「歡迎光零」（You are the light），綠色和平氣候與能源專案主任張皪心（右）、民眾黨立委邱臣遠（中）、新北市環保局低碳中心主任李俊毅（左）出席記者會，一同呼籲中央與地方的大型活動也要減少碳排，邁向淨零。記者余承翰／攝影

「2023台灣燈會」在本周末即將開幕，綠色和平打造首座100％再生能源發電燈藝「歡迎光零」（You are the light），綠色和平氣候與能源專案主任張皪心、民眾黨立委邱臣遠、新北市環保局低碳中心主任李俊毅出席記者會，一同呼籲中央與地方的大型活動也要減少碳排，邁向淨零。

根據綠色和平推估，本屆台灣燈會，展出期間用電至少17萬度電，總排碳量約8.8萬噸（8萬8666公斤）；相當於燈會期間，有2239輛自用小客車同時在路上行駛的排放。

綠色和平氣候與能源專案主任張皪心表示，綠色和平這次參與燈會，利用太陽光電與儲能設備，打造全台第一個再生能源的花燈，要向民眾證實在傳統文化之中淨零是可行的，並藉此向中央與地方政府呼籲，未來應該提出更積極的淨零政策。

「2023台灣燈會」在本周末即將開幕，綠色和平打造首座100％再生能源發電燈藝「歡迎光零」（You are the light），呼籲中央與地方的大型活動也要減少碳排，邁向淨零。記者余承翰／攝影
「2023台灣燈會」在本周末即將開幕，綠色和平打造首座100％再生能源發電燈藝「歡迎光零」（You are the light），呼籲中央與地方的大型活動也要減少碳排，邁向淨零。記者余承翰／攝影
「2023台灣燈會」在本周末即將開幕，綠色和平打造首座100％再生能源發電燈藝「歡迎光零」（You are the light），綠色和平氣候與能源專案主任張皪心介紹，這座燈藝是以太陽光電與儲能設備，供應燈會期間所需電力，她呼籲中央與地方的大型活動也要減少碳排，邁向淨零。記者余承翰／
「2023台灣燈會」在本周末即將開幕，綠色和平打造首座100％再生能源發電燈藝「歡迎光零」（You are the light），綠色和平氣候與能源專案主任張皪心介紹，這座燈藝是以太陽光電與儲能設備，供應燈會期間所需電力，她呼籲中央與地方的大型活動也要減少碳排，邁向淨零。記者余承翰／
「2023台灣燈會」在本周末即將開幕，綠色和平打造首座100％再生能源發電燈藝「歡迎光零」（You are the light），呼籲中央與地方的大型活動也要減少碳排，邁向淨零。記者余承翰／
「2023台灣燈會」在本周末即將開幕，綠色和平打造首座100％再生能源發電燈藝「歡迎光零」（You are the light），呼籲中央與地方的大型活動也要減少碳排，邁向淨零。記者余承翰／

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