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觀光缺工未解 王國材：為期1年補貼觀光人才薪資

聯合報／ 記者周湘芸／台北即時報導
交通部長王國材今表示，在特別預算的加速擴大吸引觀光客來台方案中，將納入適當補貼觀光人才薪資，增加人力回流誘因。記者周湘芸／攝影
交通部長王國材今表示，在特別預算的加速擴大吸引觀光客來台方案中，將納入適當補貼觀光人才薪資，增加人力回流誘因。記者周湘芸／攝影

觀光業缺工問題持續，交通部長王國材今出席「2023年觀光節慶祝大會頒獎典禮」受訪表示，在特別預算的加速擴大吸引觀光客來台方案中，將納入適當補貼觀光人才薪資，增加人力回流誘因，預計補貼時間為期1年，由觀光局執行，現在正與相關單位研擬方案。

王國材指出，疫後國境開放，各國都在搶國際觀光客，台灣截至去年底共有89萬人次來台，超過原先訂定70萬目標，今年也把觀光列為重要工作，目標全年達到600萬觀光人次來台。在「疫後強化經濟與社會韌性及全民共享經濟成果特別條例」中，共納入2項促進觀光方案，包括「公共運輸補貼」及「加速擴大吸引觀光客來台」。

王國材說，公共運輸補貼分為北中南3個生活圈通勤套票及64條台灣好行觀光巴士優化，如增加班次及路線等；加速擴大吸引觀光客來台方案也分為2部分，包括團體及自由行補助，如入境旅客可領水果盒券、高鐵優惠等。蔡英文總統先前也提到觀光業缺工問題，除了要求勞動部媒合，也納入吸引觀光客來台方案給予適當補貼，提高觀光人才薪資。

王國材表示，過去疫情期間，很多觀光人力轉去做外送或其他行業，疫情解封後短期內回不來，尤其是旅宿業的房務缺工，因此這次在特別預算中納入討論，若缺工問題為薪資差異，短期就由政府補貼，有較高誘因讓這些人才可以回來。

他也說，特別預算為2023至2025共3年計畫，但當前觀光人才薪資補貼為期1年，若各方案執行良好，未來也可能納入一般預算或持續延長特別預算。

王國材 薪資

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