快訊

胡歌神秘妻身分起底 「花350萬學化妝吸引他」內幕曝光

乙武洋匡又交新女伴！友人透露受歡迎2關鍵「傳訊立刻就回」

林奕華終於就任副市長 藍營甘願被罵月餘 朱立倫有3大盤算

高雄澄清湖水庫露出沙洲 支援台南水量降至3萬噸

聯合報／ 記者徐白櫻／高雄即時報導
高雄澄清湖不僅具觀光功能，也是大高雄用水重要的蓄水池，近日水位降低，水中浮現沙洲。記者徐白櫻／攝影
高雄澄清湖不僅具觀光功能，也是大高雄用水重要的蓄水池，近日水位降低，水中浮現沙洲。記者徐白櫻／攝影

南部水情緊張，澄清湖水庫水位降低，大高雄用水主要來源高屏溪流量持續降低影響水源調度，昨天一度停送水源支援台南。南水局表示，昨晚緊急調度，目前恢復3萬噸輸水，未來是否持續支援台南，視水情狀況而定。

大高雄每日用水約150萬噸，高屏溪原水及伏流水扮演重要角色，去年開始支援台南用水，每日最高達20萬噸，近來降至10萬噸。除支援台南外，還要支應農業用水，另回補鳳山水庫及澄清湖水庫。

高屏溪流量今天上午只剩每秒9.1立方公尺，因高屏溪水位持續探底，瞬間水量突然下降導致水源調度困難，自來水公司昨天一度暫停供水台南。南水局表示，昨晚緊急處理後，高雄恢復輸水台南3萬噸。水公司七區管理處也強調，目前高雄地區目前水情號誌是藍燈，供水正常。

澄清湖水庫可儲水263萬噸，目前庫容量降至63.5％，水量降至167 萬噸，開始露出沙洲，需要高屏溪補充水源。2021年百年大旱，澄清湖水位乾涸見底，一度顯露出龜裂底土。

台南 高屏溪 澄清湖

延伸閱讀

水情嚴峻 陳其邁建議經濟部考慮調整水情燈號

高雄六龜十八羅漢山出現野人河床為家 收容1天後落跑

高雄咖啡生產智慧化 聯合國協會科技大使大為驚豔

高雄車主對愛車做了這件事 下一秒車冒煙泛火光燒毀

相關新聞

把握好天氣 補班日中北部轉陣雨、元宵節建議帶雨具

目前大致為秋冬常見的東北季風天氣型態，天氣風險公司天氣分析師李至晟說，只是時序進入春天，這次的強度較弱，不僅迎風面的降雨...

早起好處多！高僧清晨就全醒 透露秘訣「花一分鐘做這些事」

在寒冷的冬天，許多人常常一覺醒來，仍捨不得離開溫暖的被窩，想說再睡個幾分鐘就好。不過，近來日本多摩美術大學教授，同時也是建功寺住職的枡野俊明，就在媒體「PRESIDENT Online」撰文，指出該怎麼擺脫醒來卻還是貪睡的習慣，並分析有什麼好處。

水情嚴峻 陳其邁建議經濟部考慮調整水情燈號

前副總統陳建仁轉任行政院長下鄉首站，即扺達高雄關心螺絲產業困境，陪同參訪的高雄市長陳其邁十分感激，指已準備許多問題，希望...

高雄澄清湖水庫露出沙洲 支援台南水量降至3萬噸

南部水情緊張，澄清湖水庫水位降低，大高雄用水主要來源高屏溪流量持續降低影響水源調度，昨天一度停送水源支援台南。南水局表示...

劇烈胸痛如刀割！ 非裔男確診後爆出急性主動脈剝離 拖延恐喪命

一名35歲的非裔男性，日前確診新冠肺炎，陸續出現胸痛、抽血異常等狀況，起初醫師懷疑心肌梗塞、心肌炎，給予消炎止痛藥治療，...

新光保全攜手安得烈食物銀行新年送暖 助學子體驗職涯開拓視野

新年期間新光保全服務不間斷，更持續關注弱勢的族群，號召同仁一起實際參加公益活動。農曆新年前夕新光保全響應安得烈慈善協會食...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。