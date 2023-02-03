高雄澄清湖水庫露出沙洲 支援台南水量降至3萬噸
南部水情緊張，澄清湖水庫水位降低，大高雄用水主要來源高屏溪流量持續降低影響水源調度，昨天一度停送水源支援台南。南水局表示，昨晚緊急調度，目前恢復3萬噸輸水，未來是否持續支援台南，視水情狀況而定。
大高雄每日用水約150萬噸，高屏溪原水及伏流水扮演重要角色，去年開始支援台南用水，每日最高達20萬噸，近來降至10萬噸。除支援台南外，還要支應農業用水，另回補鳳山水庫及澄清湖水庫。
高屏溪流量今天上午只剩每秒9.1立方公尺，因高屏溪水位持續探底，瞬間水量突然下降導致水源調度困難，自來水公司昨天一度暫停供水台南。南水局表示，昨晚緊急處理後，高雄恢復輸水台南3萬噸。水公司七區管理處也強調，目前高雄地區目前水情號誌是藍燈，供水正常。
澄清湖水庫可儲水263萬噸，目前庫容量降至63.5％，水量降至167 萬噸，開始露出沙洲，需要高屏溪補充水源。2021年百年大旱，澄清湖水位乾涸見底，一度顯露出龜裂底土。
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