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劇烈胸痛如刀割！ 非裔男確診後爆出急性主動脈剝離 拖延恐喪命

聯合報／ 記者許政榆／台北即時報導
主動脈剝離患者常見症狀包括胸痛、雙手血壓不均、呼吸急促、前胸或後背突然劇痛，也可能引發腹痛、腸壞死、腰痛或腎損傷等，嚴重者可能臉歪嘴斜、瞳孔忽大忽小、中風昏倒等，演變至此致死率相當高且預後不良。示意圖。本報資料照片
主動脈剝離患者常見症狀包括胸痛、雙手血壓不均、呼吸急促、前胸或後背突然劇痛，也可能引發腹痛、腸壞死、腰痛或腎損傷等，嚴重者可能臉歪嘴斜、瞳孔忽大忽小、中風昏倒等，演變至此致死率相當高且預後不良。示意圖。本報資料照片

一名35歲的非裔男性，日前確診新冠肺炎，陸續出現胸痛、抽血異常等狀況，起初醫師懷疑心肌梗塞、心肌炎，給予消炎止痛藥治療，但男子隔2、3周後胸痛再度發作，且多次進出醫院，後續赴國泰醫院就診，形容「胸部痛如刀割」。醫師說，經胸部電腦斷層掃描，發現升主動脈遭血腫塊包圍，為壁內血腫，屬於特殊急性主動脈剝離，若持續拖延未治療，恐演變為主動脈剝離。

收治該名患者的國泰醫院心臟內科主治醫師郭志東表示，升主動脈壁內血腫屬於特殊型急性主動脈剝離，相較一般主動脈剝離，特色是內膜沒有撕裂處。肇因為主動脈壁上的小血管破裂，在升主動脈外圍形成血腫，一部分的病人有機會自行痊癒，嚴重者則可能惡化為主動脈剝離，致死率相當高。

郭志東指出，該名患者上周住進加護病房，因本身有高血壓病史，加上染疫和服用消炎止痛藥造成血壓上升，以文獻指出，非裔人士對鹽分較敏感，天生也容易罹患高血壓，因此藥物選用排序與亞洲人不同，除了一線的降壓藥物，包括鈣離子通道阻斷劑、血管張力素轉化酶抑制劑等，也開立利尿劑加速排鈉，達到降血壓效果。

郭志東說，天氣寒冷、溫差劇烈時，心血管疾病容易發作，而感染新冠肺炎、使用藥物也會增加高血壓風險。他提醒，主動脈剝離患者常見症狀包括胸痛、雙手血壓不均、呼吸急促、前胸或後背突然劇痛，也可能引發腹痛、腸壞死、腰痛或腎損傷等，嚴重者可能臉歪嘴斜、瞳孔忽大忽小、中風昏倒等，演變至此致死率相當高且預後不良。呼籲民眾平時做好血壓控制，並維持適當體重，以及盡快戒菸。

主動脈剝離 新冠肺炎 患者

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