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新光保全攜手安得烈食物銀行新年送暖 助學子體驗職涯開拓視野

聯合報／ 記者黃筱晴／即時報導
新光保全響應安得烈慈善協會食物箱募集活動，並辦理職能體驗參訪，讓弱勢學子體驗不同領域的職涯文化。圖／新光保全提供
新光保全響應安得烈慈善協會食物箱募集活動，並辦理職能體驗參訪，讓弱勢學子體驗不同領域的職涯文化。圖／新光保全提供

新年期間新光保全服務不間斷，更持續關注弱勢的族群，號召同仁一起實際參加公益活動。農曆新年前夕新光保全響應安得烈慈善協會食物箱募集活動，協助食物箱打包裝箱，希望在時間內以實際行動讓所有需要的人都能順利領到食物箱；提供即時、急需、急用的資源，改善其飢餓問題。儘管分工合作裝填食物、封箱及搬運的過程中同仁各個汗流浹背，一想到能用自己的雙手幫助弱勢家庭獲得溫飽，傳遞善與愛的價值，心中便充滿著溫暖與感動。

隨著科技發展改變了生活的結構及方式，台灣更面臨高齡及少子化的威脅，新光保全也積極轉型為科技保全，在疫情衝擊全球產業經濟發展下，跨領域優秀人才無疑是企業轉型關鍵要素。近日亦與社福團體攜手辦理職能體驗參訪，期望藉此讓弱勢學子體驗不同領域的職涯文化、獲得更多且開闊的知識，並提高未來職場競爭力，扭轉生命同時，找出屬於自己的一片天。

新光保全長期關注社會議題，以朝向消除飢餓、健康與福祉、優質教育、責任消費及生產以及保育陸地生態等SDGs聯合國永續目標邁進。未來仍將堅持理念，與更多機構團體或其他單位合作，集結企業內的資源與力量，善盡其企業社會責任，讓更多需要幫助的人可以受惠，成為溫暖社會的推手。

保全 疫情

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