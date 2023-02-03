復刻乞龜文化 宜蘭傳藝元宵擲筊得福氣柑 全聯門市買柑仔抽祈福籤詩

元宵節除了吃湯圓，每年農曆1月13日關聖帝君飛升日至16日，是宜蘭縣礁溪協天廟重要的春祭大典，俗稱「龜會」，同時也是當地特別的民俗節慶，協天廟會在龜造型的籐編品中，填裝礁溪盛產的柑橘組成壽龜，是相當具有在地特色且擁有超過百年歷史的習俗慶典。

全聯善美的文化藝術基金會以宜蘭傳藝園區為基地，展開「傳藝祈島洄龜計畫」，不僅復刻傳統籐編工藝，透過「六角編」的基礎技法編製出20隻籐編龜，更將柑仔龜帶進全聯福利中心門市，復刻「柑仔龜」習俗文化，除了於傳藝文昌祠舉辦「祈金龜慶元宵－擲筊祈柑仔」活動，每年2月份也會帶著「柑仔龜」走進全台全聯門市，將傳統文化結合臺灣大吉柑桔水果，推廣傳統乞龜文化意涵；民眾到全聯購買並掃描橘子上的福、祿、壽、喜的專屬QR Code貼紙，還能得到文昌帝君特賜的籤詩與禮物，在新春時刻一同分享平安福氣。