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復刻乞龜文化 宜蘭傳藝元宵擲筊得福氣柑 全聯門市買柑仔抽祈福籤詩

聯合報／ 記者黃筱晴／即時報導
掃描全聯門市橘子上的QR Code，就能得到文昌帝君專屬籤詩與禮。圖／全聯善美的文化藝術基金會提供
掃描全聯門市橘子上的QR Code，就能得到文昌帝君專屬籤詩與禮。圖／全聯善美的文化藝術基金會提供

元宵節除了吃湯圓，每年農曆1月13日關聖帝君飛升日至16日，是宜蘭縣礁溪協天廟重要的春祭大典，俗稱「龜會」，同時也是當地特別的民俗節慶，協天廟會在龜造型的籐編品中，填裝礁溪盛產的柑橘組成壽龜，是相當具有在地特色且擁有超過百年歷史的習俗慶典。

全聯善美的文化藝術基金會以宜蘭傳藝園區為基地，展開「傳藝祈島洄龜計畫」，不僅復刻傳統籐編工藝，透過「六角編」的基礎技法編製出20隻籐編龜，更將柑仔龜帶進全聯福利中心門市，復刻「柑仔龜」習俗文化，除了於傳藝文昌祠舉辦「祈金龜慶元宵－擲筊祈柑仔」活動，每年2月份也會帶著「柑仔龜」走進全台全聯門市，將傳統文化結合臺灣大吉柑桔水果，推廣傳統乞龜文化意涵；民眾到全聯購買並掃描橘子上的福、祿、壽、喜的專屬QR Code貼紙，還能得到文昌帝君特賜的籤詩與禮物，在新春時刻一同分享平安福氣。

而今年宜蘭傳藝園區的「祈金龜慶元宵」，特別於2月5日元宵節當天，準備限量500顆柑橘，參與民眾每人可擲筊1次，擲得1個聖筊即可分得柑仔龜中的福氣柑橘1顆，把帝君賜予的福氣帶回家；此外，2月5日也特別與宜蘭利澤簡永安宮走尪習俗結合，利澤簡永安宮的媽祖將與八大庄宮廟遶境巡庄至園區，為遊客祈安賜福；2月4日至5日還有遠道而來的日本「和太鼓大元組」與「和気藹々」帶來精彩的演出。讓遊客感受宜蘭各地特有的元宵節文化習俗。

全聯善美的基金會展開「傳藝祈島洄龜計畫」，不僅復刻傳統籐編工藝，邀請藝師透過「六角編」的基礎技法編製出20隻籐編龜。圖／全聯善美的文化藝術基金會提供
全聯善美的基金會展開「傳藝祈島洄龜計畫」，不僅復刻傳統籐編工藝，邀請藝師透過「六角編」的基礎技法編製出20隻籐編龜。圖／全聯善美的文化藝術基金會提供
「柑仔龜保平安」特展於宜蘭傳藝園區黃舉人宅展示「傳藝祈島洄龜計畫」，紀錄這段充滿心意與感動的過程，邀請民眾了解乞龜文化、認識籐編工藝，體驗美好生活。圖／全聯善美的文化藝術基金會提供
「柑仔龜保平安」特展於宜蘭傳藝園區黃舉人宅展示「傳藝祈島洄龜計畫」，紀錄這段充滿心意與感動的過程，邀請民眾了解乞龜文化、認識籐編工藝，體驗美好生活。圖／全聯善美的文化藝術基金會提供
全聯善美的文化藝術基金會展開「傳藝祈島洄龜計畫」，不僅復刻傳統籐編工藝，透過「六角編」的基礎技法編製出20隻籐編龜。圖／全聯善美的文化藝術基金會提供
全聯善美的文化藝術基金會展開「傳藝祈島洄龜計畫」，不僅復刻傳統籐編工藝，透過「六角編」的基礎技法編製出20隻籐編龜。圖／全聯善美的文化藝術基金會提供
全聯善美的文化藝術基金會開啟了「傳藝祈島洄龜計畫」，將柑仔龜帶進全聯福利中心門市。圖／全聯善美的文化藝術基金會提供
全聯善美的文化藝術基金會開啟了「傳藝祈島洄龜計畫」，將柑仔龜帶進全聯福利中心門市。圖／全聯善美的文化藝術基金會提供
宜蘭傳藝園區「祈金龜慶元宵」，特別於2月5日元宵節當天，準備限量柑橘，邀請民眾擲筊把文昌帝君賜予的福氣帶回家。圖／全聯善美的文化藝術基金會提供
宜蘭傳藝園區「祈金龜慶元宵」，特別於2月5日元宵節當天，準備限量柑橘，邀請民眾擲筊把文昌帝君賜予的福氣帶回家。圖／全聯善美的文化藝術基金會提供

元宵節 宜蘭 柑橘

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