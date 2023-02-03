水情嚴峻 陳其邁建議經濟部考慮調整水情燈號

前副總統陳建仁轉任行政院長下鄉首站，即扺達高雄關心螺絲產業困境，陪同參訪的高雄市長陳其邁十分感激，指已準備許多問題，希望院長能夠協助解決，陳其邁另提及昨天參加院會也反映水情問題，建議經濟部下次開會，能對水情燈號有所調整，提醒產業與民生用水都能節約因應。

高市長陳其邁今早陪同行政院長陳建仁參訪岡山螺絲產業，他表示，陳院長是他的老師，現在是行政院長，感謝院長下鄉首站即到高雄。螺絲產業面臨國際升息、物價通膨、庫存去化等問題，去年底不管出口或訂單都下滑，12月略好一些。但今年上半年仍顯嚴峻，院長及經濟部長在企業最困難時能來關心企業面對經濟挑戰時如何減輕產業民生負擔，共度難關，高市準備許多問題要拜託院長協助解決。

陳其邁也提及昨天有與副院長鄭文燦談到地方與中央如何配合，六都首長對陳院長的誠意都持高度肯定，接下來會綿密與中央溝通，重點是高雄好，台灣一定更好，六都好，台灣更好。

他說，中央或六都首長希望能有更多的溝通合作平台，相信其他五都首長心情都跟他一樣，不分藍綠黨派，共同看到台灣進步。就近期缺水問題，他也建議經濟部下次開會時，能對水情燈號要有所調整，提醒產業與民生用水都能節約因應。

陳其邁說，高雄每天需水量約130萬噸到140萬噸，供水量約150萬噸，每天約提供台南南化水庫10噸水，去年一整年約提供1.8億噸水到南化，含2000萬噸，合計供給台南2億噸水。目前高雄在備援水源上，伏流水一天約7、80萬頓，前年超前部署鑿62口井可取水14萬噸水，2月底還可完成深水井，取水4.7萬噸，但現今高屏溪逕流量僅9.1cms，與30年前同期相較相對低，雨量在近2、30年可能也是最低，水情挑戰十分嚴峻，建議經部持續調撥開發多元備用的水源，南部縣市在水資源的運用開發也須合作，希望高、屏及台南能一併做水資源規畫。

至於昨天台北市提及票證補助一案，陳其邁認為，同樣的問題，六都碰到的情形不一樣，南部現行大量增捷運建設，轄區面積那麼大，成本相對高，基於區域發展國土均衡的角度考量，中央應大力補助高雄及台南在大眾運輸及捷運建設，讓南北差距不要那麼擴大。