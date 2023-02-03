環團打造再生能源發電燈藝參與燈會 籲大型活動減排

「2023台灣燈會」將開幕，綠色和平打造首座100％再生能源發電燈藝「歡迎光零」（You are the light），呼籲中央與地方的大型活動也要減少碳排，邁向淨零。

綠色和平表示，台灣大型文化活動製造大量電力需求，間接地造成許多碳排放，綠色和平推估，本屆台灣燈會，展出期間用電至少17萬度電，總排碳量約8.8萬噸（8萬8666公斤）；相當於燈會期間，有2239輛自用小客車同時在路上行駛的排放。

綠色和平呼籲中央與地方政府，包含即將參與2024年大選的候選人，跟上國際淨零趨勢，應以2030年減碳至少45%為目標，盡速建立各地區的淨零示範區，同時，合作規畫以淨零為目標的氣候預算，從大型活動開始建立淨零示範，增加民眾學習和參與管道。

綠色和平氣候與能源專案主任張皪心表示，淨零要落實到所有政策規畫中，包括大型活動，可提升2030年減碳目標，不要停留在24%減碳目標，台灣有能力做得更好。

綠色和平說，這座100%再生能源發電的「歡迎光零You are the light」響應燈藝位於科技燈區，以太陽光電與儲能設備，供應燈會期間所需電力。