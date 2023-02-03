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環團打造再生能源發電燈藝參與燈會 籲大型活動減排

聯合報／ 記者彭宣雅／台北即時報導
「2023台灣燈會」將開幕，綠色和平打造首座100％再生能源發電燈藝「歡迎光零」，呼籲中央與地方的大型活動也要減少碳排，邁向淨零。圖／綠色和平提供
「2023台灣燈會」將開幕，綠色和平打造首座100％再生能源發電燈藝「歡迎光零」，呼籲中央與地方的大型活動也要減少碳排，邁向淨零。圖／綠色和平提供

「2023台灣燈會」將開幕，綠色和平打造首座100％再生能源發電燈藝「歡迎光零」（You are the light），呼籲中央與地方的大型活動也要減少碳排，邁向淨零。

綠色和平表示，台灣大型文化活動製造大量電力需求，間接地造成許多碳排放，綠色和平推估，本屆台灣燈會，展出期間用電至少17萬度電，總排碳量約8.8萬噸（8萬8666公斤）；相當於燈會期間，有2239輛自用小客車同時在路上行駛的排放。

綠色和平呼籲中央與地方政府，包含即將參與2024年大選的候選人，跟上國際淨零趨勢，應以2030年減碳至少45%為目標，盡速建立各地區的淨零示範區，同時，合作規畫以淨零為目標的氣候預算，從大型活動開始建立淨零示範，增加民眾學習和參與管道。

綠色和平氣候與能源專案主任張皪心表示，淨零要落實到所有政策規畫中，包括大型活動，可提升2030年減碳目標，不要停留在24%減碳目標，台灣有能力做得更好。

綠色和平說，這座100%再生能源發電的「歡迎光零You are the light」響應燈藝位於科技燈區，以太陽光電與儲能設備，供應燈會期間所需電力。

而燈藝外觀是充滿濃霧的玻璃屋，象徵地球溫室和過量的碳排放，中央紅色發光圓球，比喻地球正在發燙；當民眾碰觸球體，進而觸發燈光演出，濃霧會逐漸散去，地球最終將由紅轉綠；整段互動式光影體驗過程，代表民眾齊心參與，將減緩氣候變遷，意謂「每個人都是達成淨零不可或缺的重要力量」。

「2023台灣燈會」將開幕，綠色和平打造首座100％再生能源發電燈藝「歡迎光零」，呼籲中央與地方的大型活動也要減少碳排，邁向淨零。圖／綠色和平提供
「2023台灣燈會」將開幕，綠色和平打造首座100％再生能源發電燈藝「歡迎光零」，呼籲中央與地方的大型活動也要減少碳排，邁向淨零。圖／綠色和平提供

台灣燈會 減碳 再生能源

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