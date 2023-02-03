白沙屯媽祖進香 台鐵加開及增停班次看這查

在寒冷的冬天，許多人常常一覺醒來，仍捨不得離開溫暖的被窩，想說再睡個幾分鐘就好。不過，近來日本多摩美術大學教授，同時也是建功寺住職的枡野俊明，就在媒體「PRESIDENT Online」撰文，指出該怎麼擺脫醒來卻還是貪睡的習慣，並分析有什麼好處。

2023-02-03 09:56