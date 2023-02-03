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白沙屯媽祖進香 台鐵加開及增停班次看這查
苗栗縣通霄鎮拱天宮白沙屯媽今年往北港進香2月12日啟程，為期9天8夜。台鐵局配合白沙屯拱天宮媽祖往北港徒步進香活動，2月11、20日增加部分莒光號及自強號增停白沙屯站；2月11、12及20日加開海線區間（快）車。
詳細列車資訊、時間及停靠站，請至台鐵APP「台鐵e訂通」或官方網站（ https://www.railway.gov.tw ）查詢。
台鐵局說，為便利民眾乘車，建議可使用電子票證乘車，或預先購買回程車票，以節省排隊購票時間。另2月11日及2月20日兩天暫停受理彰化至竹南間海線各站（包含成追線列車之海線區間）兩鐵環保業務（攜車袋折疊式腳踏車除外）。
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