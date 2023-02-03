1張圖看全台空氣品質 鄭明典指2關鍵原因：沒那麼黃了

環保署說，今天受東北季風影響，竹苗以北空品區位於迎風面，擴散條件佳；中部以南空品區位於下風處，汙染物稍易累積。竹苗、宜蘭、花東空品區為「良好」等級；北部、中部、雲嘉南空品區及馬祖、金門、澎湖為「普通」等級，雲嘉南局部地區短時間可能達橘色提醒等級；高屏空品區為「橘色提醒」等級。

環保署提醒高屏地區敏感族群應減少在戶外劇烈活動（橘色提醒）。

中央氣象局長鄭明典在臉書PO出環保署空氣品質監測網的空氣品質圖，他表示，「沒那麼黃了！」上風處水氣增多，加上風速增強，空氣品質有好一些。其實最近的空氣品質主要在黃色到橘色之間，並不算太差，「但是我們還是希望多看到綠色的狀態」。

環保署說，明天持續受東北季風及華南雲雨區東移影響，竹苗以北空品區位於迎風面且有雨，擴散條件佳；中部以南空品區位於下風處，汙染物稍易累積。竹苗、宜蘭、花東空品區為「良好」等級；北部、中部、雲嘉南、高屏空品區為「普通」等級。

周日東北季風減弱及華南雲雨區東移，環境風場逐漸轉為偏東風，西半部地區位於背風側，擴散條件轉差，汙染物稍易累積。竹苗、宜蘭、花東空品區為「良好」等級；北部、中部、雲嘉南、高屏空品區為「普通」等級。