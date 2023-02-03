快訊

今與烏克蘭開峰會 歐盟加碼：再培訓1萬5千名烏軍抗俄

一張圖看孤老危機 老人多自願獨居但75歲後就變了

今天上任！沒收立委補選？林奕華：答應蔣萬安時講好是2月

聽新聞
test
0:00 / 0:00

1張圖看全台空氣品質 鄭明典指2關鍵原因：沒那麼黃了

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
今天受東北季風影響，竹苗以北空品區位於迎風面，擴散條件佳；中部以南空品區位於下風處，汙染物稍易累積。圖／取自空氣品質監測網
今天受東北季風影響，竹苗以北空品區位於迎風面，擴散條件佳；中部以南空品區位於下風處，汙染物稍易累積。圖／取自空氣品質監測網

環保署說，今天受東北季風影響，竹苗以北空品區位於迎風面，擴散條件佳；中部以南空品區位於下風處，汙染物稍易累積。竹苗、宜蘭、花東空品區為「良好」等級；北部、中部、雲嘉南空品區及馬祖、金門、澎湖為「普通」等級，雲嘉南局部地區短時間可能達橘色提醒等級；高屏空品區為「橘色提醒」等級。

環保署提醒高屏地區敏感族群應減少在戶外劇烈活動（橘色提醒）。

中央氣象局長鄭明典在臉書PO出環保署空氣品質監測網的空氣品質圖，他表示，「沒那麼黃了！」上風處水氣增多，加上風速增強，空氣品質有好一些。其實最近的空氣品質主要在黃色到橘色之間，並不算太差，「但是我們還是希望多看到綠色的狀態」。

環保署說，明天持續受東北季風及華南雲雨區東移影響，竹苗以北空品區位於迎風面且有雨，擴散條件佳；中部以南空品區位於下風處，汙染物稍易累積。竹苗、宜蘭、花東空品區為「良好」等級；北部、中部、雲嘉南、高屏空品區為「普通」等級。

周日東北季風減弱及華南雲雨區東移，環境風場逐漸轉為偏東風，西半部地區位於背風側，擴散條件轉差，汙染物稍易累積。竹苗、宜蘭、花東空品區為「良好」等級；北部、中部、雲嘉南、高屏空品區為「普通」等級。

空氣品質 環保署 宜蘭

延伸閱讀

台灣變凍番薯！鄭明典指乾冷南部也有感 彭啟明：今天回溫有限

1張圖看冷高壓怎麼影響台灣 鄭明典：這裡可能飄小雪

鄭明典曝蘇揆力挺大電腦經費 讚風格是實在支持

「爆料」蘇貞昌常一大早來電 鄭明典：他的支持是實實在在的做到

相關新聞

把握好天氣 補班日中北部轉陣雨、元宵節建議帶雨具

目前大致為秋冬常見的東北季風天氣型態，天氣風險公司天氣分析師李至晟說，只是時序進入春天，這次的強度較弱，不僅迎風面的降雨...

1張圖看全台空氣品質 鄭明典指2關鍵原因：沒那麼黃了

環保署說，今天受東北季風影響，竹苗以北空品區位於迎風面，擴散條件佳；中部以南空品區位於下風處，汙染物稍易累積。竹苗、宜蘭...

台灣燈會揭秘／流浪23年重回台北 疫後首場國際盛宴如何變台灣明信片

台灣燈會在外地「流浪」23年，今年首度回到發源地台北市，成為台灣雖已開放國境，卻錯失搶國際觀光客先機下的第一場國際大型盛會，擔負的國境觀光行銷責任更甚以往。在此挑戰下，為何觀光局和台北市政府有信心將此次「張燈結彩」的都會型燈會，塑造成「台灣的明信片」？遊客又該站在哪個角度，才能拍出具台北和台灣特色的燈會美景？

孤老危機／一張圖看你住的地方多孤獨 台灣老人多自願獨居 但75歲後就變了

提及獨居老人，你想到的是什麼？虛弱貧窮，在陰暗角落寂寞生活的年長者？他們的真實樣貌，其實比我們感受的更多元複雜。 高齡獨居正悄悄改變台灣的居住樣貌——台灣總人口數雖逐漸減少，家戶數卻日益增加，是因為獨居戶變多了。目前台灣高齡獨居住宅數有57萬1074戶，較10年前增幅近100%。其中有不少老人是自願選擇獨居，原因究竟是為什麼？而你住的地方又有多孤獨呢？

未來一周無強冷空氣 吳德榮：周末中部以北有雨

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「三立準氣象．老大洩天機」專欄表示，未來一周無強冷空氣，鋒面常在台灣北部海面至華南一...

學者：客運業環境艱難 恐影響公共運輸

政府喊出二○三○年市區公車全面電動化的口號，但截至去年全台市區電動公車占比不到百分之一，交通部和環保署今年起卻不再提供最...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。