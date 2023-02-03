把握好天氣 補班日中北部轉陣雨、元宵節建議帶雨具

目前大致為秋冬常見的東北季風天氣型態，天氣風險公司天氣分析師李至晟說，只是時序進入春天，這次的強度較弱，不僅迎風面的降雨短暫且零星，低溫也沒有顯著下滑。

他說，清晨平地最低溫發生在輻射冷卻較強的嘉義市東區，也還有13度，甚至比昨天略為上升，這樣的狀況預計持續到今天為止。

李至晟說，白天雖然因為中層的水氣增多，導致西半部大多是多雲的天氣，不過還不至於有雨，高溫一樣以迎風面的大台北到宜蘭花蓮較低，在17-19度；中南部、台東則可以來到20-23度，一樣是越往南、越往內陸更溫暖，南部近山區局部可能來到25度或以上。

但好天氣通常就沒有好空氣，李至晟說，目前台灣空品以下風處的高屏較差，有些測站亮起了代表對敏感族群不健康的橘燈，可以的話盡量避免長時間外出。

明天還是受東北季風影響，李至晟表示，只是隨著華南雲雨區接近，全台的天氣都變得較不穩定，今晚、明晨西半部雲量將持續增多；到了明天一早全台大多是以陰到多雲天氣為主，桃竹苗以南由於日照大幅減少，白天氣溫會比今天普遍低個2-3度。

至於降雨，他說，因為水氣偏北通過，預測以中部以北的降雨機率較高，一早就都有短暫陣雨或小雨機會，基隆北海岸跟東半部還是有迎風面降雨，只有比較持續，雖然不致成災，但對外出還是會造成影響。

李至晟說，這波雲雨帶預測到周日的元宵節假期會稍微減弱，下半天西半部有短暫的空檔，但目前有看到這時中國華南有鋒面在醞釀，環境雲量還是偏多，這裡還是建議未來幾天想賞花燈的朋友帶上雨具備用。

目前看來，下周還是較為不穩定而多變的，李至晟說，首先下周一鋒面會通過北部海面，伴隨的雲系又會為中北部帶來降雨，這就是週日的降雨空檔短暫的原因。

他說，到了晚上鋒面遠離後，東北季風再度南下，強度一樣偏弱，下周二起轉成類似今天的東北季風天氣，北部全天氣溫大約在20度上下徘徊，中南部地區轉為多雲到晴的天氣。

李至晟說，下周的後期，看來還有一次低壓鋒面通過北部的情況，只是時間較遠，各家電腦模式給出的影響程度跟時間都有差異，目前看來大多在周四、周五，所以下周中期可望有個回穩的空檔，但長短也要看鋒面發展的快慢而定。