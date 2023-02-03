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學者：客運業環境艱難 恐影響公共運輸
政府喊出二○三○年市區公車全面電動化的口號，但截至去年全台市區電動公車占比不到百分之一，交通部和環保署今年起卻不再提供最高七百萬元的示範型購車補助。交通學者說，此舉恐讓公共運輸、客運業者環境更嚴峻，甚至影響公共運輸使用率；環團則說，補助額度不等於推行效率，應關注多出來的經費要用在哪。
消基會交委會召集人李克聰表示，交通部已規畫逐步讓燃油公車補助退場，若又加上調降電動公車補助，公共運輸、客運業者營運環境恐更嚴峻。近年除了有客運減班、停駛，甚至也有直接退出市場，若再讓業者面臨艱難環境，恐導致連鎖效應，進而影響公共運輸使用率。
李克聰說，要讓客運業者願意逐年換新電動公車，一大誘因就是補助，補助縮水恐讓全面汰換目標更不易達成，建議政府應同時分析調降可能衍生的負面影響，若因車體生產成本降低，也應在成本降低跟補助降低比例取得平衡，才更具說服力，或提出配套措施，否則只會離全面換新電動公車目標愈來愈遠。
地球公民基金會顧問蔡中岳則說，公車電動化最大困境應為買不到車。公車電動化過去有兩派聲音，一派是逐年訂定目標汰換，另派則態度保留，因目前電動公車研發技術最強的是中國大陸，若與陸方買車作為公共運輸，資安及後續維修會是問題。
蔡中岳說，交通部補助多寡確實會影響業者信心與動力，但也強調「補助多寡不等於推動效率」，就像政府大力補助購買電動機車，但成效仍不如預期，「多出來的錢要用在哪」，是拿去做電動公車國產化還是其他用途，才是關注重點。
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