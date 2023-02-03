補助遭砍 公車全面電動化 2030難達標

政府規畫二○三○年市區公車全面電動化，但今年起，交通部和環保署取消業者新購電動公車每輛最高七百萬元的示範補助，僅剩一般補助最高三七○萬元。電動公車推動多年，但截至去年底，全台電動公車僅一一二八輛，占總數不到百分之一。業者認為，若補助又縮水，恐更難達二○三○年全面電動化目標。

行政院二○一七年宣布市區公車全面電動化計畫，交通部和環保署隨後針對業者祭出一般型與示範型的購車補助，示範型計畫甲類車每輛最高七百萬元、乙類四三○萬元；一般型甲類三三三點八萬元、乙類二六○萬元。

交通部路政司說，公路總局已修正相關電動大客車補助作業要點，甲類車一般補助提高到三七○萬元，乙類提高為三百萬元，但取消過去最高七百萬元的示範型補助。路政司說，前幾年剛開始推動因希望多鼓勵業者換新，會給較高補助，但隨著推動普及化，車體製造數量大，連帶也會使成本下降。且示範型補助原就設定到去年，不可能一直沿用。

但根據交通部統計，截至去年全台電動公車占比還不到百分之一。首都客運總經理李建文則說，每輛電動巴士要價一千萬元，約為一般燃油低地板公車四八○萬元的二倍多，過去雖有補助但負擔仍大，如今補助縮水，業者財務負擔會很重。

除了購車補助，公總過去也另外提供三百萬元的營運補助，分十二年領取。但李建文指出，車輛每行駛一公里可獲五元，換算每輛公車一年需行駛五萬公里、每天約一三七公里，才可領滿三百萬元，但一般市區公車受限工時、道路交通影響，平均每天只能行駛一一○公里，根本無法「領好領滿」。

今年營運補助還改由環保署補助，但怎麼補助遲未出爐。環保署空保處長蔡孟裕說，為達二○三○年市區公車全面電動化，估需約一九○億元經費，已提報計畫爭取經費。

李建文說，市區公車要全面電動化，業者除了財務負擔，還包括場站、供電等問題，可說「關關難過，不知能否關關過」，難保不僅二○三○年達不到全面電動化目標，甚至業者在此之前可能就先垮掉。