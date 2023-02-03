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補助遭砍 公車全面電動化 2030難達標

聯合報／ 記者周湘芸胡瑞玲／台北報導
政府喊出二○三○年市區公車全面電動化，但電動公車去年全台僅占比不到百分之一，今年卻取消每車最高七百萬的示範補助。本報資料照片
政府喊出二○三○年市區公車全面電動化，但電動公車去年全台僅占比不到百分之一，今年卻取消每車最高七百萬的示範補助。本報資料照片

政府規畫二○三○年市區公車全面電動化，但今年起，交通部環保署取消業者新購電動公車每輛最高七百萬元的示範補助，僅剩一般補助最高三七○萬元。電動公車推動多年，但截至去年底，全台電動公車僅一一二八輛，占總數不到百分之一。業者認為，若補助又縮水，恐更難達二○三○年全面電動化目標。

行政院二○一七年宣布市區公車全面電動化計畫，交通部和環保署隨後針對業者祭出一般型與示範型的購車補助，示範型計畫甲類車每輛最高七百萬元、乙類四三○萬元；一般型甲類三三三點八萬元、乙類二六○萬元。

交通部路政司說，公路總局已修正相關電動大客車補助作業要點，甲類車一般補助提高到三七○萬元，乙類提高為三百萬元，但取消過去最高七百萬元的示範型補助。路政司說，前幾年剛開始推動因希望多鼓勵業者換新，會給較高補助，但隨著推動普及化，車體製造數量大，連帶也會使成本下降。且示範型補助原就設定到去年，不可能一直沿用。

但根據交通部統計，截至去年全台電動公車占比還不到百分之一。首都客運總經理李建文則說，每輛電動巴士要價一千萬元，約為一般燃油低地板公車四八○萬元的二倍多，過去雖有補助但負擔仍大，如今補助縮水，業者財務負擔會很重。

除了購車補助，公總過去也另外提供三百萬元的營運補助，分十二年領取。但李建文指出，車輛每行駛一公里可獲五元，換算每輛公車一年需行駛五萬公里、每天約一三七公里，才可領滿三百萬元，但一般市區公車受限工時、道路交通影響，平均每天只能行駛一一○公里，根本無法「領好領滿」。

今年營運補助還改由環保署補助，但怎麼補助遲未出爐。環保署空保處長蔡孟裕說，為達二○三○年市區公車全面電動化，估需約一九○億元經費，已提報計畫爭取經費。

李建文說，市區公車要全面電動化，業者除了財務負擔，還包括場站、供電等問題，可說「關關難過，不知能否關關過」，難保不僅二○三○年達不到全面電動化目標，甚至業者在此之前可能就先垮掉。

公車 交通部 環保署

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