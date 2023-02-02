《台北書展之余英時論壇》出版人憶余英時國學翹楚的另一面

「走的只是肉身，精神一直留在作品裡！」雅言文化發行人顏擇雅2日在論壇表示，余英時有著無處不自得的瀟灑個性，希望大家能從作品認識他。允晨文化發行人廖志峰回憶說，往昔曾與余英時共乘，他看到汽車旁有腳踏車騎士時，竟俏皮說「超過他去」。聯經出版發行人林載爵透露，余英時在自學時，「非常喜歡閱讀日記」，造就他能綿密不絕講故事的功力。

余英時為全球最具影響力的國學大師之一，曾任中研院院士、美國哲學會院士與普林斯頓大學講座教授，更獲得唐獎等國際大獎的殊榮。本次余英時論壇於台北國際書展主題廣場舉辦，擺放了余英時的著作，領域橫跨歷史、思想與文學等。





中央研究院院士余英時於2021年8月1日逝世，享耆壽91歲，留下豐富的論著。（唐獎教育基金會提供）

香港時代是基礎

出版人林載爵回憶說，余英時過世之前，只有幾家出版社出版相關著作，還有大量作品還沒集結成書，所以聯經公司決定把缺乏的部分補足，以了解他的思想與人格。他指出，聯經出版的《余英時文集》有9890頁、700多萬字，如果加上其他出版社的著作，一生的著作估計有1200萬字左右，相當驚人。

林載爵表示，在文集中有收錄余英時青年時期的文章，也就是他在香港的時代，但該時期著作其實在台灣沒有非常流通，非常可惜。他指出，余英時當時就是情感充沛的青年，曾寫一篇文章要送給1950年代，還說道，「痛苦的舊世界隨著舊年過去吧」，更疾呼「方生的快生，未死的快死」。

林載爵也說，除了學術研究之外，余英時最重視的議題就是：自由、平等、民主與革命，但當時香港的情勢相當複雜，共產黨、國民黨與美國的勢力交雜其中。在那種情況下，余英時以西方世界做為參考的樣板，並親手翻譯國外學者自由平等的論著，顯見香港時期奠定了他的基礎，也養成他一生閱讀的習慣。

愛讀日記成關鍵

林載爵指出，余英時晚年開始回顧自己的學術經歷與治學態度，主要關注三大重點「中國文化在軸心突破後的特色」、「漢末、唐宋與明代三個中國思想文化的轉變過程」與「中國價值系統如何與現代文明做緊密的結合」。

他回憶說，余英時在談論人物時，都能宛如漣漪般連綿不絕講，學識相當淵博。林載爵也透露，余英時在自學時，「非常喜歡閱讀日記」，飽覽政治文化到思想學者的日記，也讓他成為說故事能手。

此外，林載爵指出，本次也有整理余英時的政論與時論，內容包括共產黨、台灣香港與文化歷史，總共70萬字，是了解他現實關懷的重要依據。他表示，余英時晚年接受天下雜誌專訪曾指出，台灣究竟要「民主化」還是「台灣化」的問題，該問題直至今日都值得繼續思考。

論著等身 散布各處

顏擇雅說，在2001年第一次見到余英時後，與余英時夫妻都持續保持聯絡。她語帶感性的說，無論是創業、出版或行銷都好，余英時都幫自己很多忙，可以說「人生第一桶金是余英時給的」，如出版社熱銷書籍《正義：一場思辨之旅》也是余英時推薦的。

她有點懊惱的說，當他過世之後，才發覺自己一直接受他的幫助，卻好像沒有幫過他的忙，於是決定幫他編集政論。顏擇雅說，余英時雖然卷帙浩繁，但如果不是重要的學術著作，他都沒有保留或整理的習慣，散落在各個刊物、社論中。

無處不自得的個性

顏擇雅指出，余英時之所以沒有做蒐集彙整的工作的原因，就是因為他無處而不自得的個性，一般人很在意的事情，出版、有人罵他等等的事情，余先生一般不太經心。她說，余英時許多文章在發表當下都曾引來中共官媒重砲抨擊，如今不見於網路，圖書館也收藏不齊。

她表示，如果光看余英時回憶錄，可能只會得到「比較快樂的留美學者」的形象，但實際認識他發現他是「不是會工作到最後，該放下就該放下」的人。顏擇雅說，當時有人問他在特定學校受到什麼委屈時，他卻僅僅是以《木蘭辭》中的「朔氣傳金柝，寒光照鐵衣。將軍百戰死，壯士十年歸」回應，一片坦蕩。

顏擇雅說，「認識余英時對我影響甚鉅」，但不認識他也沒關係，大家可以去讀他的作品。余英時也沒見過陳寅恪、胡適，但他們之間的關係不言而喻。她引用《余英時評政治現實》裡的一句話：「走的也只是肉身，精神一直留在作品裡。」歡迎大家透過作品，認識余先生。

余英時：快超車！

廖志峰回憶到美國拜訪余英時的經驗，意外發現余英時不為人知、活潑的一面。他說，如果人的一生中有一個天堂時刻，那會是2018年他踏入余先生家的那個下午：「我至今還記得他家柔軟的地毯，他還叫我不要脫鞋。他家是不脫鞋的。」

他透露，當時跟余英時相處，他就請我坐在沙發，還問了很多問題，但無論回答的如何，余英時都讓自己能暢所欲言。廖志峰說，後續在餐桌上吃飯，還抽了幸運餅乾，記得當時抽到「不可說的回憶」、「這個旅行是必要的」，至今仍歷歷在目。

廖志峰略帶微笑說，余英時有相當生活化的一面，也展現出他的個性。如當時師母（余英時妻子）開車，有一群騎腳踏車的人經過，師母自然放慢速度，但這時候余英時竟然突然說，「超過去」，讓自己始料未及。

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